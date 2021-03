NË #SEKTOR TË VELIPOJËS, BANORËT BESOJNË TEK NDRYSHIMI DHE PROGRAMI I PD

Banorët në Sektor të Velipojës presin #ndryshimin me #25Prill, dhe ky ndryshim vjen vetëm nëpërmjet programit të Partisë Demokratike.

Këto zgjedhje nuk janë për Bashën apo për Ramën, por janë zgjedhje për familjen, për rininë, për zhvillimin ekonomik dhe afrimin e Shqipërisë me BE-në.

Kjo arrihet vetëm nëpërmjet programit të Partisë Demokratike, duke e mbështetur fuqimisht dhe duke marrë pjesë masivisht në proçesin e zgjedhjeve me #25Prill

#25Prill ✌️✌️

#ShqipëriFiton ✌️🇦🇱