NJOFTIM

KF Vllaznia bën të ditur se përpos ekipit U21, duke filluar nga dita e nesërme do të nisin stërvitjen edhe ekipet U16, U17 dhe U19, ekipe të cilave u fillojnë më shpejt kampionatet. Për këtë arsye, ditën e sotme janë zyrtarizuar edhe emrat e trajnerëve që do të punojnë me to.

Konfirmojmë ndryshimin e pozicionit të z. Vioresin Sinani, i cili më parë ishte emëruar trajner i ekipit U21, por tani e tutje do të jetë në krye të ekipit U19, ndërkohë që ndihmës i tij do të jetë Malvin Meçarovi.

Ndërkohë, trajner i ekipit U21 emërohet Ergi Borshi dhe ndihmës i tij Fatjon Kadia.

Në krye të ekipit U17 është emëruar trajner Flanres Çaku, ndërsa trajner i ekipit U16 emërohet Alsid Tafili.

Njoftojmë të gjithë futbollistët se ekipet U16 dhe U17 do të nisin stërvitjen ditën e nesërme (e enjte) ora 16:00 në fushën sportive “Reshit Rusi”, ndërsa ekipi U19 do ta zhvillojë seancën e parë duke filluar nga ora 17:30.

Njëkohësisht bëjmë me dije se ekipet e tjera të Akademisë Vllaznia do të nisin stërvitjet shumë shpejt pasi klubi është duke menduar një riorganizim të strukturave drejtuese të Akademisë.

