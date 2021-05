Një park lojërash në Kinë ka vendosur të ofrojë përvojën më të ngjashme që një njeri mund të marrë, nëse do të kishte qenë pjesëtar në bordin e anijes së famshme Titanik.

Një model i ngjashëm i anijes së mbytur po ndërtohet në Daying County në provincën Sichuan.

E quajtur “Titaniku që s’mbytet”, anija ka të njëjtat përmasa me origjinalin: 269.06 metra e gjatë dhe 28,19 metra e gjerë.

Anija do jetë në qendër të parkut të quajtur Romandisea dhe do të ketë të njëjtat kushte me Titanikun, duke përfshirë këtu sallat e banketeve, teatro, kuvertat e vëzhgimit dhe një pishinë.

Turistët do të mund të paguajnë për të kaluar natën në anijen e famshme, e cila do të jetë e ankoruar në mënyrë të përhershme disa milja larg detit në një rezervuar në lumin Qijiang, rreth 130 km nga Chengdu, kryeqyteti i provincës.

Data e hapjes së parkut ende nuk është caktuar.

Punimet për ndërtimin e anijes nisën në vitin 2016. Sipas AFP janë dashur rreth 23 mijë ton çelik dhe kostoja e ndërtimit shkon rreth 153.5 mln dollarë.