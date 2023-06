Perkujtohet 1 vjetori i ndarjes nga jeta i At Dede Gjoka O.F.M ne vendlindjen e tij ne fshatin Kir te Dukagjinit. Gjithashtu ne nderim te tij u mbajt nje minut heshtje nga te afermit dhe qe ishin prezent.

Gjithashtu u perurua memoriali kushtuar ne nder te At Dede Gjoka ku nje nder rruget e zones nga vendi i quajtur Guri Mash deri te kisha e Kirit do te mbaj emrin rruga At Dede Gjoka o.f.m.

Në këtë perkujtimore gjithashtu u kremtua edhe mesha e shenjte ne perkujtim dhe nderim te At Dede Gjoka I cili u nda nga jeta një vit më parë pas një sëmundje të rëndë dhe të pashërueshme. Megjithë përpjekjet e shumta të të afërmëve, miqve, bamirësve, kishës katolike, ai ndërroi jetë me 3 qershor 2022 në orën 22.30.