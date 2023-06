Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Është më mirë të mos i përqendroni të gjitha energjitë tuaja në dashuri, sepse parajsa është kundër ndjenjave. Puna do të kërkojë angazhim por mos kini frikë. Thjesht jepini vetes afate dhe prioritete, pa u kapur nga nxitimi apo ankthi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën ka ardhur koha për të sqaruar zemrën tuaj. Nga pikëpamja e biznesit, është më mirë. Ju keni mundësi të shkëlqyera karriere dhe duart tuaja për të arritur gjëra të mëdha.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Kjo ditë e bukur për dashuri dhe bashkëpunim me partnerin do të jetë perfekte. Njëfarë kënaqësie fillon të mbërrijë në punë. Më në fund, nyjet kthehen në shtëpi dhe ju mund të merrni një kënaqësi të madhe.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri duhet të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Në punë jeni të respektuar nga të gjithë, ndaj nuk ka humor të keq. Tregoni se nga çfarë jeni krijuar dhe do të shihni se gjithçka është rregulluar brenda një kohe të shkurtër.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën dashuria nuk po ecën mirë por mos u demoralizoni sepse në punë do të ketë shumë kënaqësi. Flisni me partnerin dhe përpiquni të sqaroheni, do të shihni që gjithçka do të shkojë në rrugën e duhur, por mos i mbani gjërat brenda.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ka pak tension në punë dhe në dashuri nuk po shkon shumë mirë, shtrëngoni dhëmbët. Së shpejti do të shihni se gjithçka shkon në vend dhe se do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë që provoni. Vetëm atëherë do të jeni vërtet të kënaqur me jetën tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Kini kujdes në dashuri, sepse dikush që e konsideronit thjesht mik mund të bëhet diçka më shumë. Duhet pak për të transformuar një marrëdhënie dhe për ta bërë atë diçka unike dhe të veçantë. Kini më shumë besim në veten tuaj dhe në aftësitë tuaja dhe do të shihni se do të arrini rezultate të shkëlqyera.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën do përfitoni nga kjo ditë për të bërë diçka të këndshme me partnerin tuaj. Puna po ecën mirë por kënaqësitë e vërteta nuk kanë ardhur ende.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kjo ditë sjell disa kontraste në dashuri. Prisni lajme të mira në punë, veçanërisht nëse jeni punonjës. Ndoshta një rritje page ose diçka e re në karrierën tuaj si një punë e re.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Energji e bukur në këtë ditë për t’iu përkushtuar tërësisht dashurisë. Në punë ka ende disa dyshime për t’u sqaruar. Ndoshta ju jeni lodhur nga rutina e zakonshme dhe keni zili disa kolegë për prestigjin që kanë dhe për atë që bëjnë. Bëni çmos për të marrë diçka shtesë

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën kushtojini vëmendje shumë fjalëve në dashuri. Puna është ende shumë e pasigurt, por së shpejti do të gjeni zgjidhjen e duhur për ju. Ndoshta një rritje apo përgjegjësi të reja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri mos mendoni shumë, por veproni. Nuk ka nevojë të mbani gjithçka brenda. Nëse diçka nuk funksionon, bisedoni me partnerin tuaj dhe gjeni një zgjidhje. Kënaqësi të mëdha do të vijnë së shpejti në punë. Të paktën në atë fushë jeni në krye.