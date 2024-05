Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën është një ditë për t’iu kushtuar dashurisë. Në punë do ju duhet të tregoni aftësitë tuaja diplomatike për të shmangur debatet me kolegët. Nëse diçka nuk shkon sipas planit, mos u mërzitni shumë. Përveshni mëngët dhe do të shihni se do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën tregohuni të kujdesshëm në dashuri sepse kjo ditë rrezikojnë debate. Numëroni deri në dhjetë përpara se të hapni gojën. Në punë mbështetuni tek ironia juaj dhe do shikoni që gjithçka do të shkojë mirë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën kjo ditë është ideale për të përjetuar ndjenjat në maksimum, përpiquni të bëni diçka të këndshme me gjysmën tjetër. Në punë, nëse jeni krijues, do të keni fat. Ju mund të ndërtoni diçka vërtet të veçantë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën në dashuri mund të ketë mosmarrëveshje, veçanërisht me dikë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Në punë, prisni lajme të mira deri në qershor. Jam duke ardhur por do të shohim së do jeni të zënë gjithashtu.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën do jeni pak kontrovers, sidomos me partnerin, por përpiquni të mos e teproni me fjalët tuaja. Në punë keni energji dhe dëshirë të madhe për të bërë gjëra dhe shefat do ta vënë re dhe do ta vlerësojnë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën është koha për të pritur, nga java e ardhshme qielli është i favorshëm për projekte të reja dashurie. Në punë prisni disa ndryshime. Nga ana tjetër, jeni mësuar me gjëra të reja para pushimeve verore.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën në dashuri nuk është koha për t’u futur me kokë në një lidhje të re, është më mirë të tregoheni të kujdesshëm. Ka ende pak konfuzion në punë por do të përmirësohet së shpejti.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën kjo ditë është e bukur për dashurinë dhe për të sqaruar dyshimet tuaja me partnerin. Në punë sfidoni veten në diçka të re. Çdo gjë është në rregull.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën prisni emocione të bukura dhe nëse ka dikë që ju pëlqen, deklarohuni. Jeni shumë të lodhur në punë por së shpejti do të keni një kënaqësi të madhe. Do të ketë lajme të mëdha në çdo fushë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën ju keni hënën në anën tuaj, kështu që dilni dhe jini rreth njerëzve sepse mund të takoni shpirtin tuaj binjak. Në punë nuk do mungojnë mundësitë për të bërë një hop në cilësi.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën kjo është një periudhë paksa konfuze për dashurinë, por me kalimin e kohës do të përmirësohet. Në punë, kushtojini vëmendje keqkuptimeve me kolegët, është më mirë t’i përdorni fjalët me kujdes.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën qielli favorizon ndjenjat, por kini kujdes që të mos ktheheni në historitë e kaluara. Në punë, mos e lodhni veten duke bërë shumë gjëra, përkushtojuni gjërave thelbësore dhe realizoni vetëm projektet në të cilat besoni.