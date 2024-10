Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Dita e premte sjell përmirësim të përgjtihshëm, sidomos në pjesën e dytë të ditës. Në dashuri, ju duhet të tregoheni të kujdesshëm për të mos bërë gabime nga nervozizmi. Në punë, sfidat po mbarojnë, dhe jeni në një fazë rigjenerimi të energjive. Shëndeti përmirësohet, veçanërisht energjitë do të rikthehen​.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Ka pasur disa vështirësi në dashuri për shkak të pozicionimit të Venusit, por mos u ktheni pas në vendimet që keni marrë. Në aspektin profesional, ju jeni në një moment të favorshëm për të zgjidhur probleme të vjetra. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur stresin e tepërt.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Kjo është një ditë pozitive për ju. Yjet janë në favorin tuaj në punë, ku do të keni mundësi të merrni vendime të rëndësishme. Në dashuri, gjithçka duket se po shkon mirë, dhe është momenti i duhur për të forcuar marrëdhëniet me partnerin. Shëndeti është i mirë dhe keni energji të mjaftueshme për t’u përballur me çdo sfidë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Shpirti juaj është i mbushur me reflektime dhe ndonjëherë ndiheni të mbingarkuar emocionalisht. Në dashuri, duhet të jeni më të qetë dhe të mos e kritikoni shumë veten ose të tjerët. Në punë, është një moment ku do të duhet të bëni ndryshime të rëndësishme. Shëndeti ka nevojë për më shumë vëmendje, përpiquni të shmangni stresin.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Në punë, ky është një moment i mirë për të çuar përpara projektet tuaja dhe për të pasur sukses. Në dashuri, gjërat do të bëhen më të qarta. Kujdes me shëndetin, pasi fillimi i tetorit ka qenë i rëndë për ju. Tani është momenti për të rikuperuar energjitë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Mendja juaj është e qartë pas disa ditëve të vështira në fillim të javës. Në dashuri, gjërat po shkojnë mirë dhe ndiheni të mbështetur emocionalisht nga partneri juaj. Në punë, është koha për të rishikuar projekte dhe për të planifikuar strategji të reja. Shëndeti duket i qëndrueshëm​.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ka qenë një periudhë e tensionuar për shkak të mungesës së gjumit dhe ankthit. Megjithatë, duke filluar nga pasditja e 11 tetorit, do të ndiheni më të lehtësuar dhe më të qetë. Në dashuri dhe punë, yjet janë me ju, por duhet të vazhdoni me kujdes për shkak të ndikimit të Marsit​.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Venusi është në anën tuaj, duke ju ndihmuar të përjetoni emocionet me më shumë qetësi. Shmangni dyshimet dhe mos kërkoni perfeksionin tek të tjerët. Në punë, gjithçka duket se po shkon mirë, por tregohuni të duruar për të parë rezultate më të mëdha​.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Jeni gjithmonë të zënë, por është koha të mendoni më mirë për prioritetet tuaja, sidomos për shkak të ndikimit të Jupiterit. Në dashuri, do të duhet të prisni pas datës 17 për të patur qartësi. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të mos shpenzoni shumë energji.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Puna juaj është në një fazë të vështirë, por do të ketë zhvillime të reja që kërkojnë vëmendjen tuaj. Në dashuri, gjërat duken të qëndrueshme. Shëndeti kërkon kujdes, pasi lodhja mund t’ju pengojë të përfundoni detyrat tuaja.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në dashuri, mund të keni pasur disa shqetësime kohët e fundit, por situata fillon të qartësohet pasditen e 11 tetorit. Në punë, krijimtaria është e lartë dhe keni shumë ide për të realizuar. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të jeni më të fokusuar​.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Dita nis me ndikimin e favorshëm të Hënës. Në punë, është një moment reflektimi, dhe Jupiteri ju nxit të bëni ndryshime të rëndësishme. Në dashuri, keni ende durim, por deri në fund të muajit gjërat duhet të qartësohen. Kujdesuni për veten, pasi lodhja mund t’ju ndikojë.