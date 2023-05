Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo ditë fillon paksa në lëvizje të ngadaltë nga pikëpamja e dashurisë. Ka mjaft ndryshime në punë, por ju duhet të përshkruani kufijtë tuaj menjëherë me shefat dhe kolegët tuaj. Bëjini gjërat menjëherë të qarta nëse nuk doni të gjeni surpriza të këqija.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën, është një kohë mjaft konfuze në dashuri dhe mos bëni gabimin të ktheheni në një lidhje të vjetër. Në punë mund të ketë diskutime me dikë Ujor ose Luan.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Kjo fundjavë ka filluar të jetë një kohë vërtet interesante për ndjenjat ndaj mos qëndroni brenda. Në punë jeni duke punuar shumë dhe jeni të lodhur edhe nëse së shpejti do të keni një shpërblim.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri jeni përballë një zgjedhjeje vendimtare. Mund të ketë disa ngadalësime në punë, por asgjë shumë serioze. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha dhe mos e fajësoni veten nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi. Me pak fjalë, përfitoni më të mirën nga një situatë e keqe.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën nëse doni të takoni njerëz të rinj, kjo është koha e duhur për ta bërë këtë. Në punë mos kini frikë të përfshiheni edhe në gjëra të reja

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ditë e bukur për dashuri dhe takime të reja. Në punë do jeni të detyruar të dëgjoni veten për të marrë atë që dëshironi. Tregoni nga çfarë jeni krijuar dhe do të shihni se nuk do të keni asnjë pishman, pavarësisht se çfarë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ju ka ardhur koha për të sqaruar se çfarë nuk shkon me dashurinë. Në punë duhet të ndryshoni disa gjëra dhe t’i kushtoni vëmendje shpenzimeve të tepërta. Në fakt, portofolin tuaj ka qarë kohët e fundit sepse keni shpenzuar përtej mundësive tuaja, merreni me qetësi.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën në dashuri duhet të ruani qetësinë dhe të mos mbyteni nga luhatjet e humorit. Në punë do keni disa intuitë të mira.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të gjitha takimet e reja këto ditë janë premtuese. Për sa i përket punës, mos u shqetësoni sepse do të vijnë konfirmime të mira. Ditë të shkëlqyera për ata që kërkojnë profesione të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri duhet të keni kujdes nga një tension i vogël në ajër, veçanërisht në historitë e lindura së fundmi. Në punë, kënaquni me atë që keni, të paktën tani për tani. Jeni pak të lodhur nga rutina e zakonshme dhe dëshironi të njiheni dhe vlerësoheni më shumë, por për momentin nuk ka shumë mundësi të tjera.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën në dashuri duhet të jeni të kujdesshëm sepse hëna është e kundërt dhe mund të shkaktojë shqetësime. Është një kohë e qetë në punë. Ju mund të vazhdoni me projektet tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Këto ditë janë shumë të bukura për dashurinë, ndaj lëre veten. Në punë mund ta korrigjoni goditjen nëse kohët e fundit ka pasur gabime. Ju duhet të jeni në gjendje të pranoni gabimet tuaja dhe të kuptoni se ku keni gabuar. Me pak fjalë, mos u mashtroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.