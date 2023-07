I nxehti afrikan do të dominojë gjithë fundjavën edhe në Shqipëri.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak informon se depërtimi i masave ajrore me origjinë nga Afrika e Veriut do të bëjë që temperaturat e larta dhe orët e gjata me diell të mbizotërojnë në të gjithë territorin.

Thuajse i gjithë vendi do të mbizotërohet nga temperatura maksimale 37 – 41 gradë Celcius gjatë të shtunës dhe të dielës.

E diela do të jetë edhe më e nxehtë prandaj ju sugjerojmë të shkoni buzë detit.

Në Tiranë, Berat të dielën temperaturat do të shkojnë 40 – 41 gradë Celcius.