Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo fundjavë është shumë e mirë për dashurinë dhe duhet ta shfrytëzoni tani. Në punë përpiquni të mos bëni thashetheme pas shpine për kolegët, por nëse keni diçka për të thënë, bëjeni menjëherë dhe ua thoni atyre në fytyrë. Çfarë keni për të humbur apo frikë?

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën nëse jeni beqarë do të gjeni shumë mundësi për të takuar personin e duhur këtë fundjavë. Në punë keni nevojë për shumë qetësi dhe përpiquni të mbani larg stresin.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtuna edhe e diela janë ditë ideale për ndjenja. Për ambientin e punës mos u ndikoni nga komentet e kolegëve por vazhdoni rrugën tuaj. Gjithmonë është dikush gati të hedhë një fole në rrotat tuaja, por ju shkoni drejt në rrugën tuaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Këto ditë ka një rikthim për dashurinë, prandaj shfrytëzojeni sa më shumë. Diçka është zhbllokuar në punë, por ndryshimi i vërtetë do të vijë në qershor. Bëni pak durim, nuk do të zgjasë shumë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën si Saturni ashtu edhe Hëna janë përballë, ndaj bëni kujdes në dashuri. Në punë, në fundjavë do të ishte më mirë të pushoni edhe sepse po bëni shumë, në të vërtetë, shumë. Nga ana tjetër, fundjava përdoret për t’u çlodhur dhe për të rimbushur bateritë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo fundjavë sjell një rikuperim të bukur në dashuri ndaj shijoni të gjitha. Nga pikëpamja e punës keni shumë mendime në mendje, por përpiquni të mos mbingarkoheni. Jo çdo gjë shkon sipas planit, por do të shihni që dalëngadalë gjithçka është rregulluar.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Nëse ju pëlqen dikush tani është koha të dilni përpara njëherë e përgjithmonë. Në punë jeni në një fazë tranzicioni por dalëngadalë gjithçka do të përshtatet. Sigurisht që në këtë periudhë ju duket se do të ngjiteni në një mal, por më pas gjithçka do të shkojë mirë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën dita është shumë interesante nga pikëpamja e ndjenjave. Në punë ka ardhur momenti të identifikoni pikat tuaja të forta dhe t’i shfrytëzoni sa më shumë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Ju duhet të bëni gjithçka për t’i bërë përshtypje partnerit tuaj dhe të organizoni diçka të këndshme për të bërë së bashku. Ndoshta një pushim apo një dalje në çift shumë romantike. Dikush po mendon për martesë ose për të pasur fëmijë. Në punë të gjitha problemet i shtyjnë për javën e ardhshme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri keni nevojë për durim dhe mbi të gjitha të dini të njihni personin që keni përballë. A është vërtet e duhura për ju? Në punë ndjeni se dëshironi më shumë dhe duhet të ecni në këtë drejtim. Nuk ka kuptim të ankohesh nëse nuk vepron dhe nuk punon për të ndryshuar gjërat.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Kjo e shtunë do të jeni pak në dyshim për dashurinë, por duhet të përpiqeni të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Në punë gjithçka po shkon mirë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Nëse jeni beqarë, përpiquni t’u jepni hapësirë ​​emocioneve tuaja dhe mos u mbyllni në shtëpi duke menduar për të kaluarën. Në punë kërkohet angazhim maksimal. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të jepni më të mirën dhe të arrini gjëra të mëdha.