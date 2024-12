Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo javë do të nisë me nervozizëm dhe tensione. Do të keni dëshirë që të zgjidhni gjëra vendimtare brenda një kohe të shkurtër, por çdo gjë duket se shkon kundër jush. Periudha e kaluar nuk ka qenë nga më të mirat dhe kjo vlen edhe për dashurinë. Pikërisht për këtë arsye duhet të rikuperoni.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të lindurit e kësaj shenje do e nisin javën mbarë! Shfrytëzojeni praninë e Hënës në shenjën tuaj. Parashikohet përmirësim i raporteve ndërpersonale dhe sidomos në dashuri. Ndoshta një dashuri e shpresuar do të bëhet realitet, ose do të ketë një riafrim me njeriun tuaj të zemrës.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Kjo nuk duket periudha më e favorshme e vitit për të lindurit e kësaj shenje. Jeni përballur me probleme dhe kriza. Por gjatë kësaj të hëne gjërat do të përmirësohen disi. Kjo gjë vlen sidomos për ndjenjat, ku nuk i keni patur punët mirë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Pas një jave të rëndë dhe të mbushur me probleme dhe diskutime, ka ardhur momenti i rikuperimit. Kjo javë do t’iu shërbejë pikërisht për tu rikthyer në pistë. Megjithatë mundohuni që ti bëni gjërat me qetësi dhe durim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Problemet e vitit të kaluar vijojnë të ndjehen edhe se jemi në mars. Ndonëse mund të ketë një rikuperim të lehtë, sërish do t’iu dalin probleme nëpër këmbë të cilat kërkojnë zgjidhje. Gjatë kësaj periudhe bëni mirë që t’iu përkushtoheni projekteve të reja. Mund të ndjeni dëshirën për të ndryshuar diçka, apo për të braktisur një projekt që nuk ju kënaq.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Parashikohet një fillim javë e mbarë, në raport me ditët që keni kaluar. Ndoshta do arrini të zgjidhni një problem që ju ka munduar. Sfera e ndjenjave paraqitet mjaft e favorshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Gjatë kësaj jave jeni përballur me përgjegjësi të shumta dhe kjo javë do i shtojë më tej ato. Ka diçka që nuk ju kënaq siç duhet! Duhet ti përkushtoheni më shumë diçkaje që ju bën të ndjeheni mirë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Mundohuni që të shmangni konfliktet dhe mos reagoni gjatë kësaj të hëne. Ndoshta dikush nuk ju respekton siç duhet dhe kjo gjë ju nervozon. Tregoni kujdes të veçantë ndaj personave që i keni përzemër.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Java nuk do të nisë në mënyrën më të mirë të mundshëm. Do të ndjeheni të dyjëzuar dhe si të zënë në kurth. Ndoshta keni dëshirë për të bërë shumë gjëra, por pengesat nuk ju lejon dhe kjo gjë ju rebelon.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Jeni të përhumbur në mendime që kanë të bëjnë me punën dhe paratë. Mbani parasysh dashurinë, para se të jetë shumë vonë. Kjo është një periudhë gjatë së cilës po bëni gjëra që nuk ju shkojnë shumë për shtat.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Java nuk do të nisë aspak në mënyrën e duhur, ku do të ndiheni të lodhur edhe fizikisht. Pavarësisht kësaj yjet janë shumë interesante dhe për pasojë mund të ketë diçka pozitive. Do t’iu duhet të rishikoni marrëveshjet e brishta, në mënyrë që të shmangni konfliktualitetin. Së shpejti duhet të merrni vendim, lidhur me atë që duhet të bëni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Parashikohet një fillim javë e mbushur me ulje-ngritje. Protagoniste e ditës do të jetë dashuria. Nëse keni kaluar një krizë apo ndarje gjatë muajve të lënë pas, mund të ripërjetoni sërish momente dashurie.