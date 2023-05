Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën për sa i përket punës, do të duhet grintë dhe karakter, pasi para verës do të intensifikohet ngarkesa e letrave që do të hidhen. Bëhuni gati për të parë shtëpinë e vogël. Më pas është e mundur një situatë që mund të krijojë keqkuptime edhe përsa i përket marrëdhënies së dashurisë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën, nëse keni ndërmend të vendosni projekte të reja, kjo është koha e duhur për një ndryshim. Filloni me miqtë tuaj të mëdhenj, të cilët mund të gjenden në ata njerëz që janë rritur me ju.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën kryefjala është qetësia. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të kapërceni problemet në punë që do të shfaqen së shpejti. Ju ndjeni nevojën e qartë për të sjellë disa rezultate në shtëpi. Bilanci do t’ju ndihmojë gjithashtu në marrëdhëniet me të tjerët.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do kemi nevojë për ndërrim të marsheve. Dhe tani është e nevojshme. Sidomos duke marrë parasysh se sa shumë gabime po ju lëndojnë në aspektin e dashurisë dhe veçanërisht në sferën e punës. Ju duhet të bëni detyrat e shtëpisë tuaj.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën, ai që sapo ka filluar do të jetë një muaj i vështirë. Zgjidhja e vetme do të jetë gjetja e një qetësie të brendshme dhe aftësia për të marrë vendimet më të mira për t’u përballur me situatat. Do të thirreni për të bërë zgjedhje të rëndësishme si në punë ashtu edhe në jetën private.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Vera po afron dhe aventura juaj nëpër botë tashmë ka filluar. Jeni në kërkim të eksperiencave të reja dhe kjo është ndoshta krejtësisht e drejtë, duke marrë parasysh se sa shkëlqyeshëm e keni arritur çdo qëllim që nga fillimi i vitit.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën vështirësitë do të ndjehen. Gjithçka është në dyshim mes punës dhe dashurisë, në një kontekst që do ta bëjë më të vështirë të jetosh me një qetësi muajin maj që sapo ka nisur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën 2 maj nëse dini t’i luani letrat siç duhet, ky muaj do të jetë shumë, shumë, produktiv. Rreth jush do të gjeni njerëz të gatshëm për t’ju mbështetur, veçanërisht në punë, ku shumë projekte më në fund do të marrin jetë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kjo periudhë që do të jetë pozitive dhe me rritje. Mundohuni ta mbani shiritin drejt për të arritur objektivat që i keni vendosur vetes prej disa kohësh. Gjatë orëve të ardhshme mund t’i përkushtoheni punës, me kusht që të mbani përqendrimin e duhur.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Këtë të martë do të ketë një mijë pengesa për t’u përballur në botën e punës, duke marrë parasysh se si talenti juaj duket më shumë si një kërcënim sesa një armë për të fituar. Siguria juaj e madhe mbetet dashuria dhe kënaqeni atë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën 2 maji, muaji që sapo ka filluar do të jetë një muaj i qëndrueshmërisë dhe forcës për shumë prej jush. Do t’ju duhet të tregoni se keni ekuilibër dhe t’i rezistoni presionit, të gjitha në një kontekst dashurie që nuk është krejtësisht e thjeshtë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ajo që prek në këtë periudhë, shkëlqen. Ke punuar mbi kokën tënde dhe çdo sfidë e shikon me optimizëm. Një ndryshim këndvështrimi që të ka bërë të fitosh besim në mjetet e tua dhe për rrjedhojë edhe te vetja.