Trajneri Memelli tha se në këtë kampionat nuk ka ndeshje të lehta, ku lëshoi edhe një mesazh duke thënë se nuk e di se çfarë do të ndodhë në të ardhmen.

Vllaznia do të ndeshet përballë Tiranës këtë të shtunë në “Kukës Arena”, duke nisur nga ora 14:00 në sfidën e vlefshme për javën e tetë të Superiores. Për këtë ndeshje, trajnerit Memelli do t’i rikthehen nga dëmtimet edhe dy mbrojtësit e krahëve Geralb Smajli dhe Esin Hakaj.