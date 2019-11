Ditën e sotme Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen e radhës, e cila sipas njoftimit ka qenë konfidenciale për shkak të të dhënave që janë shqyrtuar.

“Në këtë mbledhje kanë marr pjesë vetëm ata që kanë certifikatë sigurie” thuhet në njoftim. Por cfarë u vendos sot?

KLGJ-ja njofton se Këshilli pasi dëgjoi relatorët për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve nga radhët e juristëve të spikatur, për në Gjykatën e Lartë, vendosi kualifikimin e kandidatëve; Ervin Pupe, Ilir Panda dhe Sokol Sadushi, sikur e parashikon ligji.

Në atë 23 tetor Theodhori Sollaku nuk u kualifikua më tej duke u përjashtuar, ndërkohë që në garë mbetën; Jetmira Rragami, Ervin Pupe, Rezarta Melo, Kestrin Katro, Sokol Sadushaj, Ilir Panda dhe Ardita Alsula. Mbledhjen e sotme, KLGJ-ja vendosi kualifikimin e kandidatëve Ervin Pupe, Ilir Panda dhe Sokol Sadushi.

Por cfarë do të ndodhë tani? Nesër në orën 12:30 do të mblidhet Këshilli i Lartë Gjyqësor, që pritet që të hedhë një hap të rëndësishëm në zgjedhjen e anëtarëve të parë të Gjykatës së Lartë. Gjykata e Lartë duhet të ketë 19 anëtarë, ku 16 prej tyre duhet të jenë gjyqtarë karriere dhe 3 nga avokatia, shoqëria civile, pedagogë ose jurist i shquar me mbi 15 vjet punë.

Të parët që do të zgjidhen për anëtarë të kësaj gjykate, do të jenë 3 anëtarët që vijnë nga jashtë sistemit të drejtësisë, pra pikërisht emrat e lartpërmendur për të cilët do të vendoset nesër.

Aktualisht në Gjykatën e Lartë ushtron detyrën vetëm një gjyqtar pasi të tjerët u shkarkuan nga procesi i vetingut ose dhanë dorëheqjen.

KLGJ komandoi pak kohë më parë gjyqtarë të gjykatave të Apelit për të mundësuar shqyrtimin e disa çështjeve emergjente, kryesisht mbi ekstradimet. Kështu pas Kushtetueses po shkon drejt ngritjes edhe Gjykata e Lartë.