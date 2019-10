Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vendosur unanimisht të ngrejë Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion me 8 prokurororët e listuar që i kanë kaluar të dyja fazat e vettingut.

Vendimi është marrë ne mbledhjen e kësaj të premteje pas propozimit që iu bë KLP-së nga komisioni ngritur për mbarëvajtjen e SPAK.

Në tre pikat e komisionit rekomandohej që prokuroria e posaçme të ngrihet për 30 ditë brenda nëntorit.

Me këtë vendim i hapet rruga dhe ngritjes së Gjykatës Antikorrupsion, ku KLGJ dhe KLP do të koordinohen për ta vënë në funksion brenda të njëjtës ditë me nisjen nga funksioni i SPAK. Në një dalje për mediat kryetari i KLP-së sqaroi se me këtë vendim nuk kemi shkelje të Kushtetutës.

Përsa i përket zgjedhjes së Prokurorit të Përgjithshëm, Ibrahimi tha se tashme nuk ka asnjë pengesë ligjore dhe duke filluar nga e hëna e javës që vjen tre kandidatëve do u bëhet thirrja për intervistë.

Për prokurorinë e posaçme antikorrupsion kandiduan 22 prokurorë nga të cilet u përzgjodhën 15 nga të cilet 8 i kanë kaluar të dyja shkallët e vettingut 2 u janë ankimuar vendimet një u shkarkua dhe katër nuk kanë kaluar ende ne asnjë fazë.