Një 33-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e policisë italiane, pasi akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike.

Bëhet me dije se shqiptari, identiteti i të cilit nuk bëhet me dije, është kapur në Varese me 55 kg kokainë. Ajo që ka bërë policinë të dyshojë ka qenë se ai po lëvizte në një zonë që ishte në izolim.

Policia e ka ndjekur shqiptarin, ndërsa kur i kanë bërë shenjë për të ndaluar ai është munduar të arratiset.

Efektivët kontrolluan automjetin dhe gjetën tre çanta të mbushura me pako të mbështjella me celefon të cilat përmbanin pluhur të bardhë.

Pas analizave doli të ishte kokainë, e ndarë në pesëdhjetë pako me një peshë totale prej mbi 55 kilogramë. Logoja e “koronavirusit” ishte shtypur në pako, me një karikaturë që përshkruante molekulën e virusit.

30-vjeçari u arrestua me akuzën e posedimit të drogës me qëllim të tregtisë. Automjeti ku ruhej droga dhe lënda narkotike u konfiskua.