Edi Reja nuk do të ndryshojë stradegjinë e tij dhe si gjithmonë, formacionin do ta zbulojë vetëm përpara ndeshjes. Por një gjë është e sigurtë: për transfertën kundër Andorrës do të zbresin në fushë lojtarët më në formë. Kombëtarja e Shqipërisë kërkon të nisë në mënyrën më të mirë eliminatoret e Botërorit 2022 përballë një kundërshtari që lejon këto parashikime.

Reja nuk do t’i lerë asgje rastësisë dhe kjo konfirmohet me seancat stërvitore në grumbullimin e Barcelonës. Tekniku i ka të gjithë futbollistët e ftuar prej tij në dispozicion, ndërsa shumë prej tyre vijnë me minuta të rëndësishme në këmbë me skuadrat e klubeve.

Kjo e bën Reja të ketë luksin e zgjedhjes, megjithëse titullarët e zakonshëm do të jenë në fushë nga minuta e parë në fushë për ndeshjen kundër Andorrës. Trajneri italian ka pak dyshime në mendjen e ij, por seanca e fundit stërvirore në stadiumin ku do të luhet sfida do të kristalizojë idetë e Edi Reja.