Komisioneri për Zgjerim në BE, Oliver Varhelyi, jep lajmin se Bashkimi Evropian ka nisur lëvizjet për të siguruar vaksinat anti-Covid për Ballkanin Perëndimor.

Përmes një mesazhi në “Twitter”, komisioneri thekson se BE do të ngrejë mekanizëm për të strukturuar sigurimin e vaksinave anti-Covid, ku vëmendje të veçantë do të ketë Ballkani Perëndimor.

“Për të siguruar front të përbashkët për të mposhtur Covid-19 dhe qasjen e menjëhershme të vaksinave, Bashkimi Evropian do të ngrejë mekanizëm për të strukturuar sigurimin e vaksinave anti-Covid, me vëmendje të veçantë për Ballkanin Perëndimor. Do të hulumtohet mundësia e mëtejshme për të siguruar vaksinat shpejt”, shkruan komisioneri Varhelyi.

To ensure united front to beat #COVID19 & early access to vaccines, @EU_Commission will set up mechanism to structure provision of vaccines shared by Member States, w special attention to #WesternBalkans & neighbourhood. Further options to provide vaccines early will be explored.

