Kenget me te bukura popullore shkodrane ne edicionin e dyte do te vijne ne nje koncert qe do te zhvillohet me 21 korrik ne amfiteatrin e Tiranes i organizuar nga agjencia e spektakleve Buna 1 dhe Buna 2. Provat e orkestres jane drejt fundit.

Drejtuesi artistik i ketij koncerti Andi Unaza tregon per kenget qe do te jene ne kete koncert.

Pas thuajse dy vitesh nderprerje per shkak te pandemise se COVID-19 ky koncert me kenget popullore shkodrane eshte mese i mirepritur nga publiku I gjere.

Nje prej artisteve te reja qe merr pjese, Martina Serreqi flet per emocionet perpara ketij koncerti te rendesishem.

Heren e pare koncerti me kenget shkodrane pati nje jehone te madhe ndersa edhe kete radhe pritet i njejti sukses nga Agjencia e spektakleve Buna 1 dhe Buna 2 me producent Arben Mazi dhe ne bashkepunim me bashkine Tirane dhe disa sponsor te ndryshem.