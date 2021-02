U aludua se mund të kishte një spostim për sa i përket stadiumit ku do të zhvillohet sfida Shqipëri-Angli, e vlefshme për eliminatoret e Botërorit, por tashmë duket gjithçka e konfirmuar. Ky takim do të zhvillohet më 28 mars në stadiumin kombëtar “Air Albania”. Mediat britanike bëjnë me dije se Federata Angleze e Futbollit ka siguruar një leje të veçantë nga qeveria angleze për të udhëtuar në vendin tonë me gjithë bllokimin e linjave që nga 22 dhjetori. Kujtojmë që gjithë kjo situatë kaotike është shkaktuar për shkak të Koronavirusit që po bën kërdinë në të gjithë botën.

Së fundmi ndryshoi edhe internerari për sa i përket ndeshjeve të Champions-it, ku skuadrat angleze u detyruan të përballeshin me kundërshtarët e tyre në fusha neutrale. Që nga 22 dhjetori Britania e Madhe ka pezulluar të gjitha fluturimet, kjo për shkak të variantit të ri të mutacionit britanik të koronavirusit. Megjithatë qeveria angleze pas kërkesës së Federatës Angleze ka dhënë dritën jeshile që ekipi kombëtar i britanikëve të udhëtojë drejt Shqipërisë. Gjithsesi masat për të dy skuadrat në këtë përballje do të jenë shumë të rrepta duke nisur që nga tamponët që do të bëhen por edhe rregullat e tjera strikte që do të duhet të zbatohen gjatë udhëtimit, qëndrimit në hotel, brenda stadiumit apo edhe konferencave për shtyp në mënyrë që të gjithë të jenë të sigurtë.

Anglia ka marrë masa të rrepta me qëllim frenimin e përhapjes së variantit të ri të koronavirusit dhe këtu nuk bën përjashtim as kombëtarja e futbollit e cila duhet t’i nënshtrohet rregullave të përcaktuara edhe në lejen që qeveria britanike ka dhënë për federatën e këtij vendit. Ndërkohë edhe aludimet se ndeshja Shqipëri-Angli nuk do luhej në stadiumin “Air Albania” ka rënë poshtë pasi dëri më 28 mars fusha pritet që të jetë gati për zhvillimin e kësaj përballjeje të rëndësishme. Ndeshja e parë për kuqezinjtë në kualifikueset e botërorit do jetë ndaj Andorrës në 25 mars, përballje që luhet në transfertë dhe pas tri ditësh Shqipëria pret Anglinë. Përveç Andorras dhe Anglisë, në grup janë edhe ekipe si Hungaria, Polonia, San Marino. Kuqezinjtë synojnë një paraqitje pozitive për kualifikueset e botërorit ndërsa kualifikimi në fazën finale të grupeve duket i vështirë.