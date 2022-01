Ish-kryeministri Sali Berisha prezantoi zyrtarisht gjashtë kandidatët e tij për kryetar bashkie që do të garojnë në zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 marsit.

Në një konferencë me gazetarët, Berisha tha se emrat e dalë nga primaret nuk janë të zgjedhur nga baza e partisë, por janë të votuar nga vetë demokratët.

Gjithashtu ish-kryeministri Sali Berisha ka konfirmuar koalicionin me LSI, ndërsa u shpreh se po negociohet edhe me parti të tjera.

‘Nuk ka liri të vërtetë pa votën e lirë. Dua të zotohem para jush se ky proces do të ridimensionohet dhe në të ardhmen do të përsoset me ekspertizën më të shkëlqyer. Shtetet e Bashkuara kryesojnë me praktikën demokratike. Ne kemi miq që kanë shprehur gatishmërinë dhe mbështetje për vendosje të primareve dhe gatishmëri për të asistuar forcën tonë politike në zbatimin e standardit të avancuar në përzgjedhjen e kandidaturave.

Hapi që do të bëhet do të jetë cilësor pasi në të gjitha primaret, për veç kryetar partie do votojë me të drejtën e votës edhe simpatizantët. Besoj se PD nuk mund t’i garantojë shqiptarëve votën e lirë nëse ku ia garanton anëtarëve të saj. Para syve tuaj po ndodh një transformim i madh. I ftoj të gjithë anëtarët e PD ta shndërrojmë këtë energji, në një energji të fitores . Këta zotërinj janë të parët në historinë e vendit që dalin nga vullneti i lirë’, tha Berisha, ndërsa falënderoi Voltana Ademin për përkushtimin e saj.

KQZ ka njohur zotin Basha?

Berisha: Edi Rama me bandat e tij ka konfiskuar në një akt madhor kriminal politik siglën e PD. Ne e konsiderojmë atë të konfiskuar, qëllimi më madhor ishte që ne të mos merrnim pjesë në këtij zgjedhje. Ne marrim pjesë në zgjedhje sepse bojkoti i zgjedhjeve nuk është opsion për ne. Do të ketë një marrëveshje në koalicion në përputhje me ligjin dhe në atë marrëveshje do të paraqitet dhe logoja që çdo shqiptar e ka të qartë se logon e vërtetë e ka konfiskuar Edi Rama.

Lulzim Brava është peng i Edvin Ramës dhe natyrisht që do e blindojnë në mënyrë skandaloze selinë e PD siç mori për mbrojtje vrasës trafikantë. Unë kam besim tek anëtarët e PD që do t’i përgjigjen këtyre qëndrimeve të peng Bashës me injorim dhe sëbashku me demokratët do të votojnë.

A është Lëvizja Socialiste pjesë e koalicionit?

Berisha: Po është pjesë e koalicionit

Kush janë parti të tjera aleate?

Berisha: Po negociohen