Konfliktit Izrael-Gaza mund ti vijë fundi të paktën përkohësisht pasi palët janë shumë afër një marrëveshjeje armëpushimi.

Kësaj here edhe Izraeli është bindur për armëpushim pas thirrjeve e presioneve ndërkombëtare duke mbledhur sot kabinetin e sigurisë.

”The Jerusalem Post” raporton se sot në kabinet do të diskutohen kushtet e armëpushimit me Gazën. Nga ana tjetër edhe nga Hamasi shprehen të sigurt se do të ketë një armëpushim.

Presidenti i SHBA, Joe Biden gjatë një bisede telefonike me Netanyahun ditën e djeshme duket se e ka bindur këtë të fundit për armëpushimin.

Nga BalkanWeb