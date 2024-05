Dy eksperte Italian dhe spanjoll,të kirurgjise plastike dhe estetikes, sebashku me ekipet e tyre të mjekeve, me 1 dhe 5 Qershor, do të ofrojnë konsulta falas me qytetaret e Shkodres. Ketë e realizon Hospital One,I cili ka bërë pjese të skuadres se tij edhe doctor Giusseppe Gozzo dhe doctor Ezeqiuel Monzon me qellimin per tu ofruar njerezve mundesine per te permiresuar pamjen e tyre te jashtme. Të gjithë pacientet që nuk janë të kenaqur me format e trupit të tyre apo kanë probleme me obezitetin, mund të takohen dhe të konsultohen falas mbi ndryshimet që mund të behen.

Më 1 Qershor, në Hospital One do të jetë doktor Giuseppe Gozzo, drejtues i repartit të kirurgjisë plastike në spitalin San Paolo në Bari, Itali, me përvojë si drejtues edhe në Neë York. Ai do të jetë i gatshëm për të ndihmuar qytetaret të realizojnë ëndrrat e tyre për një pamje më të bukur dhe të harmonizuar.

“Në 30 vitet e fundit, kam punuar në fushen e kirurgjise estetike dhe plastike me qindra operacione të realizuara dhe klientë të lumtur. Me 1 Qershor do të jem në Shkoder, per konsultime me pacientet shqiptare”

Ndërsa më 5 Qershor, doktor Ezequiel Monzon, kirurg plastik me shume vite përvojë në Madrid, Barcelonë dhe Tenerife, do të ndajë eksperiencen e tij me qytetaret, duke i ndihmuar ato të arrijnë pamjen që dëshirojnë dhe meritojnë.

“Në pak ditë do të jem në Shkoder, në Hospital One, per të nisur bashkepunimin. Jam shume I lumtur qe do të punoj në vendin tuaj. Takohemi se shpejti”

Ekipi i kirurgëve plastikë do të ofrojë konsultime falas për të gjitha ndryshimet që mund të beni për të përmirësuar pamjen dhe bukurinë por me parë duhet të rezervoni një takim. Mos humbisni këtë mundësi për t’u përgatitur për stinën e verës dhe plazhin, duke fituar më shumë besim dhe bukuri.