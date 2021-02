Dozat e tjera të vaksinës ”Pfizer” kanë mbërritur mbrëmjen e sotme në Shqipëri. Edhe pse me vonesë, tashmë edhe Shqipëria ka marrë ngarkesën e parë të saj nga kompania farmaceutike që e shpiku dhe e prodhon.

Vetë kryeministri Rama së bashku me ministrat Manastirliu dhe Ahmetaj kanë shkuar në Rinas për të pritur dozat e para nga kontrata me ”Pfizer”.

Ndërkohë Shqipëria e ka nisur vaksinimin ndaj COVID-19 javë më parë dhe pse me ritme më të ulëta, pasi një shtet i BE i dhuroi 975 doza të vaksinës.

Ndërkohë me Pfizer Shqipëria ka lidhur një kontratë, në bazë të së cilës ngarkesa e parë do ishte 10 mijë e 530 doza me vlerë 12 dollarë/ doza, kurse në total 499 mijë e 590 doza.