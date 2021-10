Në bashkinë Malësi e Madhe ditën e sotme janë dekoruar pas vdekjes personalitetet që vuajtën gjatë regjimit komunist. Te pranishem ne kete aktivitet ishin personalite te politikes qendrore dhe lokale por edhe familjare t eish te perndjekurve. Ylli Asllani perfaqesues I Presidencës teksa prezantoi dekorimet tha se vuajtjet dhe sakrifica e ish te perndjekurve duhet te vleresohet nga te gjitha institucionet.

Nga ana tjetër, Besim Ndregjoni president I Unionit Mbarëkombëtar I të Përndjekurve Politik kërkon që vuajtjet e të dënuarve politik të njihen nga sistemi I sotëm, pasi askush nuk ka mbajtur përgjegjësi.

Në këtë ceremoni u dekoruan pas vdekjes Llesh Vata me Dekoratën e Artë të Shqiponjës, me titullin Kalorës I Urdhërit të Skenderbeut u dekoruan Gjeke Gogaj dhe Marash Kolnikaj. Ndërsa me Titullin Për Mërita të Veçanta Civile u dekoruan pas vdekjes Shkurte Kelaj dhe Lam Salihaj.