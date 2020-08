COVID-19 ka qenë një nga sfidat më të vështira logjistike të hasura ndonjëherë, tha drejtori i OBSH-së Tedros Ghebreyesus në një konferencë shtypi të martën, në të cilën ai u përqendrua në nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar në kërkimin e një vaksine.

Sipas Euronews, përcjell Telegrafi, në deklaratën e tij ai renditi sfidat që vendet u përballën gjatë pandemisë, duke përfshirë zinxhirët e furnizimit për pajisje mbrojtëse personale për shkak të anulimit të fluturimeve, mbylljes së kufijve dhe zhvillimin dhe prodhimin e testimit të shpejtë për COVID-19.

Mësime nga e kaluara

Ghebreyesus theksoi nevojën për të nxjerrë mësime nga muajt e kaluar. Ai u shpreh se është vetëm e natyrshme që udhëheqësit të duan të mbrojnë “njerëzit e tyre, fillimisht”.

Megjithatë, ai theksoi se mësimi më i madh është se përgjigjja ndaj pandemisë “duhet të jetë kolektive”.

Ai vuri në dukje se “kjo nuk është bamirësi”, por mënyra më e mirë për të trajtuar pandeminë është mbrojtja e më të prekurve kudo në të njëjtën kohë.

“Askush nuk është i sigurt derisa të gjithë të jenë të sigurt”, insistoi Ghebreyesus dhe bëri thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar në lidhje me kërkimin shkencor, ilaçet dhe furnizimin e sendeve të nevojshme, përfshirë vaksinat në të ardhmen.

“Është kritike që vendet të mos përsërisin të njëjtat gabime”, tha ai. “Ne kemi nevojë për të parandaluar nacionalizmin e vaksinave. Kjo është mënyra e vetme për të siguruar qasje të barabartë dhe shpërndarje të drejtë të një vaksine në të ardhmen”.

Faza e parë e shpërndarjes së vaksinave

Ghebreyesus vuri në dukje se grupi kryesor këshillues i OBSH-së për vaksinat dhe imunizimin do të këshillojë shpërndarjen e një vaksine të ardhshme, e cila do të duhet të shpërndahet në të gjitha vendet njëkohësisht.

Kjo do të jetë faza e parë e shpërndarjes së vaksinave, e cila gjithashtu do të sigurojë që punëtorët e vijës së përparme dhe ata në shërbime thelbësore do të jenë me përparësi.

Grupet e prekshme, siç janë ato mbi 65 vjeç dhe ato me parakushte mjekësore gjithashtu do të marrin vaksinën në fazën e parë.

Ghebreyesus nxiti të mbrojë të gjithë njerëzit me rrezik të lartë së pari duke marrë parasysh “ne të gjithë jemi kaq të ndërlidhur”.

Ai shtoi, “ne e bëjmë atë më së miri kur e bëjmë së bashku”.

Ndërsa dr. Mariangela Simao, Ndihmëse e Drejtorit të Përgjithshëm tha se aktualisht janë pesë kandidatë për vaksina që janë në fazën e tretë të një prove klinike.

Ajo gjithashtu përshëndeti Komisionin Evropian për nxitjen e një iniciative globale për të grumbulluar fonde rreth gjetjes së një zgjidhjeje globale për një vaksinë.

Në përgjigje të pamjeve të përsëritura të tubimeve të mëdha të njerëzve në Evropë, Kinë, SHBA dhe kudo tjetër, udhëheqësi teknik për COVID-19, Dr Maria Van Kerkhove tha: “Ne nuk duhet t’i vendosim njerëzit në faj që duan të jetojnë jetën e tyre”.

Por ajo dërgoi një mesazh të qartë se të rinjtë “nuk janë të pathyeshëm nga virusi”.

Faza e re e pandemisë në Azi-Paqësor

Në një konferencë të hershme virtuale, drejtori rajonal i Paqësorit Perëndimor në OBSH-së, Takeshi Kasai tha se rastet e coronavirusit në Azi-Paqësor tani po drejtohen nga njerëz nën moshën 50 vjeç, të cilët mund të mos dinë se janë të infektuar.

Ai paralajmëroi një “fazë të re” të pandemisë, duke thënë se shumë nga të infektuarit kanë simptoma të buta ose aspak dhe rrezikojnë të infektojnë të moshuarit dhe popullsitë e tjera të rrezikuara, përcjell Telegrafi.

“Epidemia po ndryshon. Njerëzve në vitet e 20-ta, 30-ta dhe 40-ta po u rritet gjithnjë e më shumë kërcënimi”, tha Kasai.

“Shumë nuk janë të vetëdijshëm se janë të infektuar me simptoma shumë të buta ose pa simptoma”.

“Ajo që ne po vëzhgojmë nuk është thjesht një ringjallje. Unë besoj se është një sinjal se ne kemi hyrë në një fazë të re të pandemisë në Azi-Paqësor [rajon]”.

Ndërkohë, sipas shkrimit të Euronews, të dhënat e OBSH-së mbi fazën aktuale të ngjitjes treguan se rreth dy të tretat e infeksioneve në Japoni ishin midis atyre të moshës nën 40 vjeç.

Ndërsa më shumë se gjysma e rasteve në Filipine dhe Australi ishin gjithashtu në atë grupmoshë.

“Ne duhet të dyfishojmë përpjekjet për të ndaluar virusin të lëvizet në komunitete të cenueshme”, tha Kasai.

Gjithashtu, disa vende që kishin sjellë nën kontroll shpërthimet e tyre – të tilla si Zelanda e Re, Vietnami dhe Koreja e Jugut – kanë zbuluar grupime të reja, duke detyruar qeveritë të rimarrin bllokime të dhimbshme në qytete dhe të forcojnë rregullat e distancimit shoqëror.

Por Kasai tha se përdorimi i ndërhyrjeve të synuara në rajon ishte inkurajues sepse zvogëlonte ndikimin ekonomik dhe shoqëror të masave të kontrollit dhe ishte më i qëndrueshëm.

Ai paralajmëroi, megjithatë, se sfida do të mbetet “për sa kohë që virusi po qarkullon dhe ne nuk kemi imunitet ndaj tij”.

Ndryshe, mbi 767,000 vdekje nga COVID-19 dhe 21.5 milionë infeksione të konfirmuara janë raportuar në OBSH që nga fillimi i shpërthimit.

Amerikanët deri më tani kanë qenë më të ndikuarit. Ky rajon përbën mbi gjysmën e tyre – 417,699 – të numrit global të vdekjeve, me SHBA-në, regjistruar vetëm më shumë se 170,000 vdekje.