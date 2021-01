Ambasada gjermane në Tiranë, me anë të një lajmërimi për mediat, bën me dije se nga data 24 janar 2021, të gjithë ata persona që duan të hyjnë në Gjermani, do të bëjnë testim të detyruar ndaj Covid-19.

Në njoftimin e ambasadës thuhet se udhëtarët po ashtu duhet që të bëjnë 10 ditë karantinë në shtetin gjerman. Ambasada shprehet se Shqipëria hyn në 25 vendet me incidencë ndaj Covid-19.

Njoftimi i ambasadës gjermane në Tiranë:

I E rëndësishme: Që prej ditës së diel – Testim i detyruar përpara hyrjes në Gjermani ❗❗❗

🔺 Qeveria Federale ka klasifikuar sot 25 vende në mbarë botën si zona me incidencë të lartë të Covid-19, këtu bën pjesë edhe Shqipëria. Që prej ditës së diel është në fuqi detyrimi i testimit përpara hyrjes në Gjermani: Personat mbi gjashtë vjeç që udhëtojnë drejt Gjermanisë dhe që në dhjetë ditët e fundit përpara hyrjes në Gjermani kanë qëndruar në një zonë me incidencë të lartë (p.sh. në Shqipëri) duhet që në momentin e hyrjes në Gjermani të kenë me vete dokumentin që provon testimin negativ nga infeksioni me Corona Virus SARS-CoV-2 (test PCR ose Antigenesh) dhe ta paraqesin, nëse u kërkohet, si përpara autoriteteve ashtu edhe përpara agjencisë së udhëtimit përpara nisjes së tij. Kjo rregullore vlen njësoj si për shtetas gjermanë ashtu edhe ata të kombësive të tjera.

🔺 Në çdo rast testi nuk duhet të jetë bërë më herët se 40 orë përpara hyrjes në Gjermani (prej momentit të marrjes së materialit).Dokumenti me rezultatin e testimit duhet të jetë në formë të printuar ose elektronike në gjermanisht, anglisht ose frëngjisht. Rezultati i testimit duhet të ruhet për një periudhë të paktën dhjetë-ditore pas hyrjes në Gjermani.

ℹ️ Personat që udhëtojnë drejt Gjermanisë apo ata që kthehen në Gjermani nga Shqipëria duhet kësisoj të mbajnë parasysh tre kritere:

– Hyrje vetëm me testim negativ

– 10 ditë karatinë e detyruar në Gjermani

– Regjistrimi i hyrjes (ëëë.einreiseanmeldung.de)

🇩🇪 I Ëichtig: Ab Sonntag – Testpflicht vor Einreise nach Deutschland ❗❗❗

🔺 Die Bundesregierung hat heute 25 Länder ëeltëeit zu Covid-19-Hochinzidenzgebieten erklärt, dazu zählt auch Albanien. Ab Sonntag gilt daher eine Testpflicht noch vor Einreise nach Deutschland: Einreisende ab Vollendung des sechsten Lebensjahres, die sich in den letzten 10 Tagen vor der Einreise nach Deutschland in einem Hochinzidenzgebiet (zum Beispiel in Albanien) aufgehalten haben, müssen bereits bei Einreise einen Nachëeis einer Negativ-Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mitführen (PCR- oder Antigen-Test) und diesen soëohl den zuständigen Behörden bei Einreise auf Anforderung soëie gegebenenfalls dem Beförderungsunternehmen vor Antritt der Reise vorlegen. Diese Regelung gilt für jeden, für Deutsche und andere Staatsangehörige gleichermaßen.

🔺 Der Test darf in jedem Fall höchstens 48 Stunden vor der Einreise erfolgt sein (Zeitpunkt der Abstrichnahme). Der Nachëeis des Testergebnisses muss auf Papier oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorliegen. Das Testergebnis ist für mindestens zehn Tage nach Einreise aufzubeëahren.

ℹ️ Einreisende und Reiserückkehrer aus Albanien müssen somit drei Kriterien beachten:

– Einreise nur mit negativem Test

– 10 Tage verpflichtende Quarantäne in Deutschland

– Einreiseanmeldung (www.einreiseanmeldung.de)