Shtëpia e Bardhë po bën kërkime mbi përfitimet e dritës së diellit dhe lagështinë në zvogëlimin e kërcënimit të koronavirusit ndërsa Presidenti Donald Trump inkurajon shtetet të lëvizin për të rihapur ekonomitë e tyre.

Studimet e kaluara nuk kanë gjetur prova të forta që temperaturat e larta dhe lagështia më e lartë e pranverës dhe verës do të ndihmojnë në zvogëlimin e përhapjes së virusit.

Por Ëilliam Bryan, drejtori i shkencës dhe teknologjisë në Departamentin e Sigurisë së Brendshme tha në një konferencë të Shtëpisë së Bardhë të enjten se ka “rezultate të tjera” nga hulumtimet e reja që sugjerojnë se drita diellore ka një efekt të fuqishëm në vrasjen e virusit në sipërfaqe dhe në ajër. Ai tha se shkencëtarët kanë parë një efekt të ngjashëm nga temperaturat më të larta dhe lagështia. Një laborator në Maryland po kryen testime mbi virusin që nga shkurti, tha Bryan.

“Virusi po vdes me një ritëm shumë më të shpejtë vetëm nga ekspozimi ndaj temperaturave më të larta dhe vetëm nga ekspozimi ndaj lagështisë,” tha Bryan.

Bryan tha se njohuritë në lidhje me këtë mund të ndihmojnë qeveritarët kur marrin vendime se si dhe kur të hapin ekonomitë e tyre shtetet. Sidoqoftë, ai theksoi se rezultatet e shfaqura të studimeve të dritës dhe nxehtësisë nuk zëvendësojnë rekomandimet për distancimin shoqëror.

Trump, i cili vazhdimisht ka kërkuar lajme shpresëdhënëse në lidhje me përmbajtjen e virusit, është pyetur nëse është e rrezikshme të bësh njerëzit të mendojnë se do të ishin të sigurt duke shkuar jashtë në nxehtësi, duke marrë parasysh që kaq shumë njerëz kanë vdekur në Florida.

“Shpresoj që njerëzit të shijojnë diellin. Dhe nëse ka një ndikim, kjo është e shkëlqyer”, u përgjigj Trump, duke shtuar,” Ishte vetëm një sugjerim nga një laborator i shkëlqyer nga një njeri shumë, shumë i zgjuar, mbase brilant”.

“Unë jam këtu për të paraqitur ide, sepse ne duam ide për të hequr qafe këtë gjë. Dhe nëse nxehtësia është e mirë, dhe nëse rrezet e diellit janë të mira, kjo është një gjë e shkëlqyer”, tha presidenti i SHBA.

Trump theksoi se studiuesit po shikonin gjithashtu efektet e dezinfektuesve në virus dhe pyesnin nëse ato mund të injektoheshin te njerëzit, duke thënë se virusi “iu bën një diçka të tmerrshme mushkërive, kështu që do të ishte interesante të kontrollohej”. Bryan tha se nuk kishte konsideratë për këtë.

Deklaratën e Bryan e postoi në Twitter dhe Instagram edhe Ivanka Trump

DHS Under Secretary for Science William Bryan on how the #Coronavirus dies fast when exposed to higher temperatures and solar light indicating that we will get some respite from the virus this summer. pic.twitter.com/P5qC4Ku6RT

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 23, 2020