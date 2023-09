Prej disa javësh, bashkia Shkodër po punon për krijimin e korsive të biçikletave të cilat kanë munguar në rrugët kryesore të qytetit. Por, ajo çfarë vihet re është mungesa e ndërgejgjësimit të shumë qytetarëve për të përdorur këto korsi gjatë lëvizjes më biçikletë, duke vijuar lëvizjen e tyre në korsitë e makinave duke u bërë kështu shkak për aksidente të ndryshme.

Ky fenomen vihet rë në të gjitha rrugët ku janë të ndërtuara korsitë e biçikletave, ndërkohë që ka shumë përdorues të biçikletave lëvizin të qetë në korsinë e gabuar.

Por, ndryshe nga kjo problematikë, në lagjen “Perash” përdoruesit e biçikletës përballen me një situatë tjetër, atë të bllokimit të korsisë së dedikuar atyre nga mjetet e parkuara përgjatë gjithë rrugës. Disa herë ëshët kërkuar ndërhyrja e policisë rrugore dhe lirimin e një prej korsive të para të dedikuara përdoruesve të biçikletës, por duket se lëvizja me dy rrotakët në qytet edhe pse ka gjetur zgjidhje, do të vazhdojë të jetë një problem për shkak të mungesës së ndërgjegjësimit