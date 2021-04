Gruaja e burrit që humbi jetën kur u sulmua nga bletët në Teksas, e ka përshkruar se si “tufa vrasëse” ia mbuluan kokën dhe shpinën partnerit të saj.

Thomas Hicks, 70-vjeç, ndërroi jetë pasi qindra bletë e sulmuan derisa po kosiste barin. Si pasojë e pickimeve të shumta, Hicks ka pësuar sulm në zemër – e bletët besohet se i kishte shqetësuar shumë zhurma e kositëses së barit.

Gruaja e tij pretendon se ai i kishte premtuar se nuk do t’i afrohet pjesës së pasme të oborrit, pasi atje kishte pasur shumë bletë. Megjithatë kur ajo u kthye në shtëpi e gjeti burrin e mbuluar nga bletët. “Mendoj që as shpina nuk i shihej, e tërë kokën e kishte të mbuluar me bletë”, ka shtuar ajo.

Pasi u telefonua policia dhe zjarrfikësit – me ta u shfaq edhe bletari Joel Venekamp, i cili konfirmoi se kishte hasur në disa koshere me më shumë se 60 mijë bletë në pronën e të ndjerit