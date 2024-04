Përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë për dialogun e ndërmjetësuar nga BE, do të mblidhen javën e ardhshme në Bruksel. Lajmi është konfirmuar për mediat e Kosovës nga zyra për media e Bashkimit Evropian. Temë e diskutimit pritet të jetë mosmarrëveshja në lidhje me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për dinarin serb.

“Lehtësuesi i BE-së planifikon të thërrasë një takim tjetër javën e ardhshme në nivelin e kryenegociatorëve për të diskutuar një zgjidhje të përkohshme të çështjeve të shkaktuara nga rregullorja e fundit e Bankës Qendrore të Kosovës, me kusht që palët të jenë të gatshme të angazhohen në bazë të ideve të paraqitura nga Lehtësues i BE-së”, thuhet në përgjigjen e BE-së.

Bashkimi Evropian ka thënë se data e takimit do të bëhet e ditur pasi të konfirmohet pjesëmarrja në takim, ndërsa kryenegociatorët do të jenë Besnik Bislimin e Petar Petkoviç.