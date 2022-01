Sipas masave në fuqi, personat që futen në territorin e Kosovës duhet të jenë të vaksinuar me tre dozat e vaksinës anti-COVID, por në rastet kur një qytetar ka vetëm dy doza do t’i duhet të paraqesë edhe një PCR negative të 48 orëve të fundit.

Për shtetasit e Republikës së Kosovës që nuk i kanë dy doza të vaksinës janë të detyruar të kryejnë karranitnim shtëpiak për një periudhë prej shtatë ditësh që nga hyrja në territorin e Kosovës.

Qeveria e Kosovës ka miratoi pak ditë më parë masat e reja anti-COVID dhe do të zgjasin deri më 4 shkurt 2022. Përmes një mbledhjeje online, për shkak të rritjes së infektimeve me COVID, qeveria e Kosovës vendosir që ora policore do të jetë nga ora 22:00 deri në orën 05:00. Më herët ora policore niste që në 00:00.

Nuk do të lejohen grumbullimet mbi 30 persona në ambientet e brendshme, ndërsa klubet e natës do të vijojnë të jenë të mbyllura. Sakaq, ndalohet organizmi i festave, dasmave, si edhe pritja në ceremonitë mortore. Baret dhe restorantet do të lejohet të punojnë deri më 21:00, ndërsa muzika duhet të ndalohet që 20:30, nga 21:30 që ka qenë deri më tani.