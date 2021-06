Kosova ka marrë sasinë e dytë të vaksinave nga kontrata që ka nënshkruar me Pfizer. Mbi 106 mijë doza të vaksinës anti-COVID, kanë mbërritur mbrëmjen e djeshme ndërsa në vijim priten të vijnë edhe doza të tjera.

Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia i cili shkruan se vaksina është zgjidhja më e mirë në përballjen e suksesshme me pandeminë.

Ndërkohë që me datë 28 Kosova mori sasinë e parë të dozave të vaksinës anti-COVID të siguruara nga kontrata me Pfizer. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se do të zgjerohet fasha e vaksinimit për të arritur objektivin e vendosur për të vaksinuar 60% të popullatës brenda vitit 2021.