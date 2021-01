Nga të dhënat e Zyrës Evropiane të Statistikave, vetëm 69 për qind e individëve shqiptarë nga mosha 16 deri në 74 vjeç, kanë përdorur internetin në tre muajt e fundit. Së bashku me Bullgarinë me 68 për qind, Shqipëria renditet e fundit në Evropë, nga 86 për qind që ishte mesatarja e Bashkimit Evropian.

Nga shtetet e rajonit, rekordin e mbajnë qytetarët e Kosovës, 91 për qind e të cilëve e përdornin internetin në vitin 2019. Ndërsa në 2020-në, kjo shifër është rritur në 96 për qind, ndër më të lartat në Evropë.

Edhe shtetet e tjera të rajonit kanë përdorim të ngjashëm të internetit me Shqipërinë, me Bosnjën e Hercegovinën me 70 për qind dhe Malin e Zi me 73 për qind, ndërsa Serbia e ka këtë tregues me 77 për qind.

Sipas Eurostat, interneti është bërë gjithnjë e më i rëndësishëm në vitet e fundit dhe veçanërisht në vitin 2020, pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 dhe masave përkatëse të izolimit dhe distancimit shoqëror.

Në vitin 2020, 87 për qind e njerëzve të moshës 16-74 në BE raportuan se kishin përdorur internetin gjatë tre muajve të mëparshëm. Kjo përqindje luhatet nga 70 për qind në Bullgari në 99 për qind në Danimarkë. Përdorimi i internetit është rritur me shpejtësi gjatë viteve – në 2010 ai ishte 67 për qind dhe në 2015 në 78 për qind.

Në vitin 2020, interneti u përdor kryesisht për të dërguar / marrë e-mail me 74 për qind, për të gjetur informacion në lidhje me mallrat dhe shërbimet me 69 për qind, për mesazhe të menjëhershme me 68 për qind, lajme në internet me 65 për qind dhe telefonim ose video thirrje me 60 për qind.

Shumica e njerëzve gjithashtu përdorën internetin për bankë me 57 për qind, për të dëgjuar muzikë me 56 për qind, për të marrë pjesë në rrjetet sociale me 56 për qind dhe për të kërkuar informacione shëndetësore me 55 për qind.

Për të respektuar masat e distancës sociale në fuqi nga marsi i 2020-së, në shumicën e shteteve anëtare të BE-së, telefonat ose thirrjet video në internet ishin një mundësi për të qëndruar të lidhur.

Në BE, 60 për qind e njerëzve të moshës 16-74 vjeç bënë thirrje telefonike ose video në internet në vitin 2020 në tre muajt e fundit para sondazhit. Nga të gjithë aktivitetet e internetit, thirrjet telefonike ose video regjistruan rritjen më të madhe krahasuar me 2019 me 52 për qind si dhe që nga fillimi i mbledhjes së të dhënave të tyre me 17 për qind në 2008.

Midis shteteve anëtare të BE-së me të dhëna të disponueshme, thirrjet telefonike ose video përmes internetit ishin më të popullarizuara në Qipro me 85 për qind dhe Holandë me 83 për qind. Në të kundërt, kjo përqindje ishte më e ulëta në Çeki dhe Slloveni, ku vetëm pak më shumë se gjysma apo 52 për qind e njerëzve të moshës 16-74 vjeç bënë thirrje telefonike ose video në internet në vitin 2020 në tre muajt e fundit para sondazhit.

Në Shqipëri, për të dhënat që i përkasin vitit 2019, rreth 63 për qind e individëve e përdorën internetin për të realizuar thirrje dhe video telefonike. /Monitor