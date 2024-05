KLP miratoi me 9 vota pro vendimin për mbarimin e mandatit për Alfred Ballën. Bazuar në këtë vendim, Alfred Balla nuk mund të jetë më anëtar i KLP-së, pasi më parë KPA e përjashtoi për 15 vjet nga sistemi i drejtësisë. Në mbledhjen e pasdites së KLP u paraqit një raport mbi atë se çfarë ka ndodhur nga momenti që KPA vendosi largimin e Alfred Ballës nga sistemi i drejtësisë, ndërsa kreu në detyrë i KLP-së, ka kundërshtuar vendimin e Komisionit të Posaçëm të Apelimit. Debatet në KLP konsistonin në faktin nëse qëndrimi në detyrë i Alfred Ballës si anëtar i KLP binte ndesh ose jo me vendimin e KPA. Sokol Stojani ka kërkuar në mënyrë të prerë zbatimin e vendimit të KPA-së, që e konsideroi si një vendim të Gjykatës Kushtetuese, i cili nuk mund të interpretohet dhe as të vihet në dyshim.

Stojani tha se Kushtetuta e thotë qartazi, ndaj i kërkoi në seancën e paradites KLP-së që të merrte një vendim, bazuar pikërisht në vendimin e KPA-së. Në fillimin e mbledhjes së pasdites së KLP-së, zv.kryetari Tartar Bazaj pyeti anëtarët nëse Alfred Balla mund të paraqitet si dëgjues në sallë, kërkesë e cila është pranuar, duke i dhënë kështu mundësi kreut të detyrë të KLP-së që të japë qëndrimin e tij. Këshilli ka rrëzuar kërkesën e Alfred Ballës për përjashtimin nga kjo mbledhje për Taratar Bazajn, për konflikt interesi. Pro kërkesës së Ballës ka votuar vetëm anëtarja Nurihan Seiti. Alfred Balla vijonte të ishte anëtar i KLP-së dhe njëherazi kryetar i saj, megjithëse prej 18 dhjetorit 2023 i kishte përfunduar mandati 5 vjeçar. Balla qëndronte në detyrë në pritje të zëvendësimit të tij nga anëtari i ri, përfaqësues i shoqërisë civile, që duhet të zgjidhen nga Kuvendi.

Balla tentoi të shmangte procedurat e Vetting duke pretenduar se nuk ishte pjesë e sistemit, edhe pse bazuar në Kushtetutë, si ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë ai ishte subjekt i kontrollit. Ndërsa kaloi fazën e parë në KPK pa një vendim të prerë, Komisioneri Publik iu drejtua KPA-së duke kërkuar përjashtimin e Alfred Ballës nga sistemi i drejtësisë. Me 3 vota pro dhe 2 kundra, KPA vendosi që Alfred Balla të mos ishte pjesë e sistemit të drejtësisë për 15 vjet. Balla nga ana e tij ka paralajmëruar se do e çojë çështjen në Strasburg.