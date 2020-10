Kryedemokrati Lulzim Basha ka dalë sot para mediave duke paralajmëruar të tjera të dhëna tronditëse për situatën ekonomike në vend. Basha tha se kriza sa vjen e thellohet teksa ka komentuar dhe deklaratën e kryeministrit Edi Rama sa i përket planit me 5 pika të opozitës për të përballuar situatën nga COVID-19.

“Javët kalojnë dhe kriza bëhet më e thellë. Sot të tjera të dhëna tronditëse. Numri i të papunëve po shtohet me qindra në ditë, numri i bizneseve që po largojnë punëtorë dhe që po mbyllen po rritet krahasuar me muajt e tjerë të vitit. Shëndetësia në kufijtë e kolapsit.

Siguria e fëmijëve dhe mësuesve në shkolla është lënë në mëshirë të fatit. Qeveria dhe kryeministri nuk kanë marrë asnjë masë. Kjo është gjendja sot, përkeqësim i thellë në të gjitha aspektet e jetës.

Pyetjes suaj sot paradite nëse ka ndërmend ta zbatojë planin me 5 pika që kemi shpalosur prej dy javësh Edi Rama i është përgjigjur se nuk ka dëgjuar për këtë plan. Në fakt unë e besoj dhe pse ju nuk e besoni, unë zgjedh ta besoj që nuk e ka dëgjuar sepse ka vite që Edi Rama nuk dëgjon njerëzit, prindërit që kanë humbur vendin e punës. nuk dëgjon biznesin, sipërmarrjen që ka vite që lufton për mbijetesë dhe tani po i dorëzohet falimentimit. Nuk dëgjon mjekët që kërkojnë atë që iu është premtuar, mbështetjen minimale”, deklaroi Basha.

Sipas kreut të PD, Rama nuk dëgjon mësuesit të cilët ditë për ditë marrim qindra mesazhe nga ata për mungesën e higjienës në shkolla.

“Nuk dëgjon shqiptarët që nga terminali i autobusëve ndërkombëtarë mbushin autobusët. Kur nuk dëgjon asnjë shqiptar, nuk dëgjon as planin tonë, rrugëdaljen për t’u përballur me shqiptarët. E besoj se nuk e ka dëgjuar planin, ndonëse e ka dëgjuar çdo shqiptar dhe përmes mediave. Ajo që ka më shumë rëndësi për njerëzit sot nuk janë batutat e lodhura, xhirimet me regji qendrore të të njëjtin kantier, ku xhiron çdo javë. Ai provokon me një qëllim, që t’ju heq shqiptarëve nga mendja premtimet e pambajtura. Ka folur për paketë të tretë, vendet po japin të pestën. Dikë dëgjon Edi Rama. Rrugën Korçë-Leksivik e ka çuar në 5 mln euro km. Ndaj si dëgjon shqiptarët, pasi ka vendosur që të dëgjojë ata me të cilët vjedh ata që grabisin në kohë pandemie. Si i mbajnë dyqanet hapur ata që japin me lista? Apo farmacitë? Kujtohet për ta vetëm kur i çon taksidarin. Para disa ditësh vizitova në Fushë-Milot familjen e Viktor Gjonit. Në këtë ditë me shi ai dhe familja e tij vazhdojnë që të jenë në çadra”, tha Basha.

Kreu i PD theksoi se po afron 1-vjetori i tërmetit, por se njerëzit vazhdojnë të jenë në çadra, në shtëpi të pasigurta që mund t’ju shemben mbi kokë. “Mendja e Ramës punon drejt të cilëve që çon miliona euro të taksapaguesve shqiptarë. Ja ku është plani jonë për të vetmin njeri në Shqipëri që se ka dëgjuar”, u shpreh ai.

Basha: Plani me 5 pika e vetmja rrugëdalje, pse ra alibia e Ramës

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha teksa riprezantoi sërish planin me 5 pika për daljen e vendit nga kriza, deklaroi se këto hapa janë e vetmja zgjidhje për të shpëtuar ekonominë nga kolapsi.

Në një konferencë me gazetarët lideri i PD-së tha se me këtë plan ra dhe alibia e kryeministrit Edi Rama, teksa pretendonte se nuk ishte në dijeni të tij.

“Plani me 5 pika, ofrimi i mbështetjes për të mbrojtur mjekët, trefishimi i numrit të testimeve. Plani ynë me 5 pika, 1000 euro shtesë mujore për çdo mjek, 500 euro për çdo infermier. Plani me 5 pika, pajisja e shkollave me pajisje dhe materiale sanitare, testimi i të gjithë e mësuesve. Fëmijëve të familjeve që kanë humbur vendin e punës nuk mund t’ju thuash që të shkojnë në shkollë me maskë. Testim periodik për mësuesit. I vetmi përgjegjës për këtë situatë, që ka humbur 2 javë në luftën kundër pandemisë, duke mos dëgjuar shqiptarët, duke mos i vënë veshin një plani jo për fushatë por për të ndihmuar njerëzit. Me këtë shpalosje të plot të planit, jam i bindur se shumica dërrmuese e atyre që meritojnë ndihmë nga shteti, nuk kanë ndonjë surprizë. Por sot bie çdo alibi që qeveria dhe i pari i qeverisë se kanë dëgjuar planin e PD. Del zbuluar, ata kanë zgjedhur që paratë e shqiptarëve mos t’i çojnë të ta, por te një grup njerëzisht. Nuk e fshehim dot rënien e ekonomisë në kolaps. Një pjesë e shoqatave të bizneseve dhe urdhri i Farmacistëve, të dhënat e tyre, të cilat përpilohen përmes metodave të sakta të anketimit të anëtarësisë së tyre përputhen me të dhënat e BB-së dhe tregojnë përkeqësim galopant të ekonomisë shqiptare.”, -tha Basha.

Plani i Rimëkëmbjes: 5 hapa kundër krizës

1. Mbështetje dhe përgatitje e sistemit shëndetësor:

Përgatitja për një shpërthim tjetër të infeksionit të COVID-19, duke:

a) Rritur numrin e testimeve për COVID në 2500 testime në ditë.

b) Rimbursim i plotë për marrjen e mjekimit ambulator kundër COVID.

c) Sigurimin e paisjeve mbrojtëse për të gjithë personelin shëndetësor dhe rritjen e kapaciteteve spitalore.

d) Bonus 1000 Euro për çdo mjek dhe 500 euro për çdo infermier për 6 muajt e ardhshëm.

2. Fëmijët tanë të arsimohen të sigurtë:

Të garantojmë që fëmijët dhe mësuesit në shkollë të jenë të sigurtë, duke:

a) Përmirësuar kushtet sanitare në shkolla duke përfshirë furnizimin me ujë, paisjen me maska mbrojtëse dhe dezinfektimin e rregullt të ambienteve mësimore.

b) Kryer testimin periodik për mësuesit dhe stafin ndihmës.

c) Investuar në teknologji për rastet kur mund të aplikohet mësimi në distancë, përfshirë ndihmën për familjet me të ardhura të ulta për të blerë tableta për fëmijët e tyre, në mënyrë që edhe ata të përfitojnë nga mësimi në distancë.

3. Asnjë shqiptar të mos lihet pas dore:

a) Të mbështesim ata që kanë humbur vendin e punës. Çdo individ që ka humbur vendin e punës nga pandemia gjatë këtij viti, të përfitojë një çek mujor prej 16 mijë lekë të reja në muaj, përvec pagesës ligjore për papunësinë, për një periudhë prej 6 muajsh.

b) Krijimi i një Fondi të Punësimit për të mbështetur bizneset për të rimarrë në punë të larguarit gjatë pandemisë, duke i alokuar cdo punëdhënësi që rimerr në punë një individ që ka humbur vendin e punës prej pandemisë, një shumë mujore prej 20 mijë lekë të reja në muaj për një periudhe prej 6 muaj.

c) Dyfishimi i ndihmës ekonomike për çdo familje që trajtohet me ndihmë ekonomike.

d) Çdo pensionist të përfitojë një çek mujor prej 2 mijë lekë të reja në muaj për përballimin e kostove shtesë të pandemisë, për 6 muaj.

4. Ndihmë për biznesin e vogël:

Mbështetje e drejtpërdrejtë për të gjitha bizneset e vogla të prekura nga pandemia. Çek prej 1000 euro për çdo biznes të vogël aktiv.

5. Mbështetje për biznesin prodhues dhe punëdhënësit e mëdhenj:

a) Për 6 muajt e ardhshëm, subvencionim i 50% të qirasë për ambjentet e punës ose heqje e taksës së pronës për bizneset pronare të ambjenteve të punës.

b) Shtrirja në kohë dhe rikonceptimi i kritereve të përfitimit nga të dy skemat e garancisë sovrane, për ta bërë më të aksesueshme dhe të përballueshme kredimarrjen nga biznesi. Përcaktimi i një tavani prej 2% të normës së interesit për biznesin, duke subvencionuar çdo përqindje mbi këtë vlerë në kredimarrjen për investime dhe shpenzime operative.

Protesta e naftëtarëve të Ballshit, Basha: Zgjidhja plotësisht e realizueshme.

Ja tre prioritetet tona

Kryedemokrati Lulzim Basha tha se zgjidhja për naftëtarët e Ballshit që kanë 15 ditë në grevë urie dhe për familjet e tyre është plotësisht e realizueshme por se kërkon një kryeministër dhe një qeveri që nuk është pjesë e aferave korruptive.

Basha tha se për PD, prioritetet janë të qarta duke dhënë edhe tre pikat për zgjidhjen e problemit të naftëtarëve.

“Unë i qëndroj fjalë për fjalë asaj që kam thënë gjatë takimit me naftëtarët në grevë urie. Sikurse e thanë qartë, ata nuk presin më zgjidhje. Janë gënjyer, janë mashtruar vazhdimisht nga Edi Rama dhe partnerët e tij në këtë zhvatje. Po të shikoni një material të publikuar nga zoti Alibeaj sot, do shikoni se çfarë thotë për naftëtarët para dy vjetësh me atë që thotë, do shikoni se Rama është i përfshirë kokë e këmbën në aferat që kanë të bëjnë me rafinerinë. Zgjidhja e këtij problemi është plotësisht e realizueshme por kërkon një kryeministër dhe qeveri e cila nuk është pjesë e aferave korruptive. Naftëtarët e Ballshit, familjet e tyre, e gjithë zona e Patos-Marinzës, qytetarët e Fierit do të kenë dorë të vendosin më 25 prill.

Për ne prioritetet janë të qarta, heqja me urgjencë e taksës Rama mbi karburantin 240 l/litër, kontrolli rigoroz i cilësisë së karburantit dhe rikthimi në arkën e shtetit e një shume prej të paktën 50 milionë eurosh në vit e evazionit që i bëhet arkës së shqiptarëve nga ky sektor. Kështu do arrihet që dhe uzina të vihet në punë dhe nafta të prodhojë mirëqenie për fierakët dhe të gjithë qytetarët”, deklaroi Basha.

“Përgjegjës për keqmenaxhimin e krizës”, Basha: Përgjegjësia nuk do jetë vetëm politike, por edhe penale

Në bashkëbisedimin me gazetarët, kryedemokrati Lulzim Basha u shpreh se asgjë nuk mund ta shpëtojë kreun e qeverisë nga përgjegjësia që ka për keqmenaxhimin e krizës së pandemisë. Basha tha se jemi i vetmi vend në rajon që në kohë sfidash paratë e shqiptarëve i con te një grusht njerëzish, e krahas përgjegjësisë politike, kryeministri do të mbajë edhe përgjegjësi penale.

“Asgjë nuk mund ta justifikojë apo shpëtojë Ramën nga përgjegjësia që ka për keqmenaxhimin e krizës së pandemisë. Për mos mbajtjen e premtimeve, për tenderat sekret, etj, të njëjtën gjë bëri edhe me tërmetin. Asgjë se shpëton nga përgjegjësia para qytetarëve. Jemi i vetmi vend në rajon që në kohë sfidash paratë e shqiptarëve i con te një grusht njerëzish.

Ky mirë që s’dëgjon e nuk di planin për të dalë nga kriza por ky nuk dëgjon as shqiptarët. Në kushtet kur edhe një herë i parashtrojmë një plan me 5 pika për qytetarët, jo për ne, e ka për detyrë ta zbatojë , në kushtet e neglizhencës, e shpërfilljes, mos dëgjimit të zërit të njerëzve, ju siguroj që përgjegjësia nuk do të jetë politike, për të ciliën do të përgjigjet një më një, por edhe penale. Këtë unë ju garantoj sot. “ u shpreh Basha.

Skualifikimet nga anëtarësia e PD/ Basha: Vota e saj do respektohet, gurthemel i një qasje të re të vendimmarrjes qeverisëse. Ja pse Rama shtyu Kryesinë e PS…

Kreu i PD, Lulzim Basha ka garantuar se vota e anëtarësisë në përzgjedhjen dhe skualifikimet e kandidaturave do të respektohet dhe do të ndikojë.

Basha tha se ky është një model i ri dhe provoi që demokratët e mbështetën dhe i kushtuan vëmendje masivisht.

Më tej ai theksoi se ky proces do të vlejë edhe si qasje e re e vendimmarrjes qeverisëse nesër kur PD të vijë në pushtet.

Ndërkohë lideri demokrat komentoi edhe shtyrjen e zgjedhjes së Kryesisë së re të PS me kërkesë nga Rama, duke theksuar se këtë lëvizje kryetari i PS e bëri që të mbajë ende Vangjush Dakon.

”Është puna më e vështirë të krahasosh të prakrahasueshmen. Janë dy modele të ndryshme. Nuk bën zgjeëdhje në parti, nuk do të dëgjojë zërin e anëtarësisë së tij.

Kjo ësthë arsyeja pse hodhi poshtë listat e hapura. Ai ka tmerr votat e PS. Ai është pakicë brenda PS.

Do i linte socialistët të rendisnin kandidaturat. Pasi e ka shtyra 10 herë Asamblenë për Kryesinë, e shtyu edhe një herë për të mbajtur në listë Vangjush Dakon.

Po lëshoi Dakon lëshoi veten. Votat në Shijak nuk i vodhi Dako, por Rama përmes Dakos. Votat në Dibër nuk i vodhi Gjiknurin, por Rama përmes tij. E kështu anë e mbanë shqipërisë.

Po lëshove dikë, lëshove veten tënde. Ky ësthë taksirati i PS deri më 25 prill. Elita e PS në një rreth të ngushtë. Kanë hall ku do t’i çojnë milionat. Jam i bindur sepse kam qenë këtu ballë ëpr ballë me drejtues të PS, që nuk do vijnë këtu për t’i shërbyer PD, por duke i dhënë mesazh të fuqishëm Ramës, më 25 prill, dhe duke i hequr njollës e kriminalizuar deri në palcë. Të thyejë premtimet, edhe socialistët vidhen sot, jo vetëm demokratët. Nuk ka mekanizëm që socialistëve me COVID-19 iu rimburson ilaçeve, jo jo.

PD është e vendosur të ecë me model të ri, parakusht për të ecur para. Prandaj e kemi adaptuar, ku anëtarësia dëgjohet dhe vota ndikon. Prandaj ka pasur një pjesëmarrje dhe vëmendje rekord nga qytetarët dhe media. I lumtur që ky proces është gur themeli i një qasje të re të vendimmarrjes politike dhe qeverisëse. Vota e anëtarësisë do të respektohet.”- tha Basha.