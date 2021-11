Kryeministri suedez Stefan Lofven dha dorëheqjen të mërkurën, duke i hapur rrugën vendit, një kampion i barazisë gjinore, që më në fund të ketë një kryeministre femër.

Magdalena Andersson, ministrja aktuale e financave, u zgjodh për të zëvendësuar Lofven si kreun e Partisë Social Demokrate javën e kaluar, duke e vënë atë në rrugën e duhur për t’u bërë kryeministre nëse fiton një votë në parlament që pritet javën e ardhshme.

Lofven, një ish-saldator dhe negociator sindikatash, ka kryesuar një koalicion të pakicës me të Gjelbërit që nga viti 2014 dhe tha në fillim të këtij viti se do të tërhiqej përpara zgjedhjeve të përgjithshme të ardhshme, që do të zhvillohen në shtator 2022.

“Ne kemi zgjedhje brenda një viti dhe është e rëndësishme që të kemi një dorëzim të shpejtë”, u tha gazetarëve Lofven, i cili kishte thënë në gusht se do të jepte dorëheqjen këtë muaj. “Unë mendoj se votuesit duan që kjo të shkojë pa probleme.”

Të gjitha vendet e tjera nordike Norvegjia, Danimarka, Finlanda dhe Islanda kanë parë gratë të udhëheqin qeveritë e tyre. Ndryshimi në udhëheqjen e socialdemokratëve vjen teksa partia qëndron pranë niveleve më të ulëta të miratimit ndonjëherë.