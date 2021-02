Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook mëngjesin e sotëm ka kujtuar premtimet e kryeministrit Rama në vitin 2013.

Ai shkruan se Rama nuk ka përmbushur asnjë prej tyre edhe pas 8 vitesh në pushtet, dhe kërkon të rizgjidhet.

Kryedemokrati, në fund të postimit të tij shkruan se më 25 prill Rama do të humb dhe do të fitojë Shqipëria dhe se qeveria më në fund do të fillojë të punojë për qytetarët.