Pas Osmanit, Rama ka ka takuar edhe kryeparlamentarin Glauk Konjufca. Rama vizitoi Kosovën në kuadër të Turit të tij Ballkanik.

“Rama i shqetësuar nga presioni ndërkombëtar për Kosovën. Ai e ka presionin me sa duket më shumë se ne. Ne s’kemi probleme me Shqipërinë, duket sikur problemi ka ardhur nga andej jo nga ne.”- thotë Konjufca. Ata do të takohen së shpejti edhe pse jo sonte.