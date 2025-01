Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë sot në Shkodër. Fillimisht kreu i qeverisë do të jetë i pranishëm në inagurimin e Poliklinikës në Shkodër. Më pas do të bëjë një inspektim tek tregu i Zdrales për punimet, si dhe tek tregu i Rusit ku punimet kanë përfunduar.

Më pas Kryeministri do jetë në Postribë ku do bëjë një inspektim tek fusha Adem Haxhija, për të përfunduar me një vizitë tek Ura e Mesit.