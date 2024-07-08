KRYESIA E PS MERR VENDIMIN, SHTYHET KONGRESI ZGJEDHOR, JA KUR DO TË MBAHET 08/07/2024 49 Sot është zhvilluar mbledhja e Kryesisë së Partisë Socialiste. Kryesia e PS ka vendosur shtyrjen e Kongresit zgjedhor më 27 korrik. Kujtojmë se kongresi ishte planifikuar paraprakisht që të mbahej më 20 korrik. BOTA “COPERNICUS”: MUAJI I KALUAR ISHTE MË I NGROHTË SE ÇDO QERSHOR... 08/07/2024 FRANCË/ TË MAJTËT MUNDIN EKSTREMIN E DJATHTË! TRIUMFON MÈLENCHON, MACRON I... 08/07/2024 SHEFI NË LARGIM I NATO-S SHPRESON SE UKRAINA MUND I BASHKOHET... 06/07/2024 BRITANI/ KRYEMINISTRI KEIR STARMER NIS PUNËN PËR FORMIMIN E QEVERISË SË... 06/07/2024