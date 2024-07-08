Sot është zhvilluar mbledhja e Kryesisë së Partisë Socialiste.

Kryesia e PS ka vendosur shtyrjen e Kongresit zgjedhor më 27 korrik.

Kujtojmë se kongresi ishte planifikuar paraprakisht që të mbahej më 20 korrik.

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