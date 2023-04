Shqipëria më në fund duket se do t’iu rikthehet ditëve të ngrohta. Shërbimi Meteorologjik Ushtarak njofton se këtë të shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet kryesisht i kthjellët por edhe alternime vranësirash deri te dendura dhe kryesisht në relievet malore në lindje dhe verilindje. Në verilindje në orët e drekës dhe pasdites reshje shiu afatshkurtra në formën e shtrëngatave.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – veriperëndim me shpejtësi 1 – 8m/sek, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1 ballë.