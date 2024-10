Shërbimi Meteorologjik Ushtarak njofton se sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, masat e ajrit që qarkullojnë janë me origjinë jugore.

Moti parashikohet i kthjellët si dhe vranësira të pakta deri mesatare nga orët e mesditës, kryesisht përgjatë relieveve malore.

Mjegullinë në orët e mëngjesit kryesisht përgjatë zonave luginore.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – verilindje me shpejtësi mesatare 1-6 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe lugina era fiton shpejtësi 8-10 m/sek, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1 ballë.