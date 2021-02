Sipas MeteoAlb: Moti në vendin tonë gjatë paradites do të paraqitet me kthjellime, përjashtim bën vetëm skaji verior i cili do kete vranësira të lehta. POR pjesa e dytë e ditës sjellë kalime vranësirash nëpër territor por pa rrezikuar reshje. Edhe nata vijon në të njëjtat kushte atmosferike.

Temperaturat e ajrit rriten sërisht në mëngjes dhe mesditë duke bërë që ekstremumet ditore të luhaten nga -5°C deri në 13°C.

Era do fryjë e lehtë me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi jugor duke krijuar në det dallgëzim të ulët.

Rajoni dhe Europa

Masat ajrore të qëndrueshme që kanë përfshirë pjesën më të madhe të kontinentit europian do të diktojnë mot të kthjellët në Europën Lindore, Jugore dhe atë perëndimore. por Veriu dhe pjesërisht Qëndra do të mbten me reshje dëbore.