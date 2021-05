Temperaturat e larta dhe moti i qëndrueshëm do të vijojë edhe ditën e sotme. Sipas MeteoAlb masat ajrore të paqëndrueshme do të diktojnë kushtet e motit dhe në vendin tonë.

Kthjellime dhe vranësira kalimtare do të dominojnë orët e para të ditës. Por mesdita sjellë zhvillim të vranësirave duke krijuar mundësinë për momente të shkurtra me pika shiu në skajin verior. Pasditja dhe nata mbeten me kthjellime në zonën e ulët dhe bregdet ndersa vranësira të shpeshta do ketë në zonat malore.

Temperaturat e ajrit ulen lehtë në mëngjes por mesdita ruan vlera konstante duke luhatur vlerat ditore nga 7°C zonat malore deri në 27°C zonat e ulta.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi deri 45 km/h, nga drejtimi Veriperëndimor ndërsa në det të hapur krijohet dallgëzim 4 ballë.