Kthjellimet do të dominojnë në vendin tonë gjatë pjesës së parë të ditës. Por pjesa e dytë e ditës sjellë kalime vranësirash të lehta në zonat përgjatë kufirit lindor, sipas meteoalb.Të njëjtat kushte atmosferike vijojnë edhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -4°C deri në 17°C.

Era do fryjë mesatare në tokë dhe det me shpejtesi 35 km/h nga drejtimi Veriore-verilindor duke krijuar ne det dallgëzim 3 ballë.

Vijon ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme në pjesën më të madhe të Europës duke diktuar mot të kthjellët dhe të ngrohtë. Por me reshje dëbore do të paraqiten Vendet e Europës Lindore. Po ashtu Brigjet e detit të Zi do kenë vranësira dhe reshje të pakta shiu.