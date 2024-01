Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Nuk ju kanë pëlqyer asnjëherë formalitetet dhe frazat e përshtatshme, aq më pak nëse do t’i përdorni këtë vit kur dëshironi të thyeni modelet dhe të jetoni në liri të plotë. Rreth datës 23 do të jetë e nevojshme të merreni me një çështje familjare apo personale që mund të shkaktojë disa trazira.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Kur kemi miq yje, nga martesa deri tek takimet e rastësishme, gjithçka është e mundur. Janari ju bën thirrje për veprim, ju shtyn të mbyllni situata që nuk janë më ideale, në mënyrë që të ndiheni më mirë, veçanërisht nëse dikush ka vënë në dyshim punën tuaj në muajin dhjetor.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Gjatë orëve të ardhshme do të duhet durim dhe tolerancë për të kapërcyer çështjet e pazgjidhura, në realitet muajt nga tani deri në maj janë përgatitje për një pjesë të dytë më të rëndësishme të vitit, Jupiteri do të hyjë në shenjë në fund të majit! Në ditë të caktuara të janarit do t’ju duhet të shtrëngoni dhëmbët, lodhja është e fortë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Momenti është interesant për të zgjidhur një problem ekonomik ose për të marrë konsensus më të madh. Ata që bëjnë gjithmonë të njëjtën punë do ta përsosin atë, por do të ketë mundësi për të kryer risi gjithmonë me synimin për të ardhmen. Ata që punojnë larg vendit ku jetojnë do të përpiqen të afrohen dhe të ndryshojnë shtëpinë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Jupiteri thotë mjaft për punët që konsiderohen të padobishme dhe për disa miqësi të rreme. Edhe pse nuk mungojnë betejat, janari në përgjithësi do të jetë një muaj i favorshëm për shumë prej jush.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën nëse ka tensione në punë ose diçka nuk funksionon siç duhet, do të ishte e përshtatshme të arrini një marrëveshje sa më shpejt të jetë e mundur. Më mirë të jesh gjithmonë i kujdesshëm.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën kujdes mos debatoni brenda familjes, ata që kanë investuar para duhet të përpiqen t’i rikuperojnë. Pak ndryshime thelbësore, veprime kundër rivalëve, ish-eve apo për të kërkuar të drejtat e dikujt nuk kanë dhënë ende rezultatin e dëshiruar. Një situatë, me pak fjalë, që na fton të mos bëjmë hapa më të gjatë se sa mund të përtypim.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën muaji që po përjetoni nuk do të dallohet nga të tjerët përsa i përket zgjidhjeve, ata që kanë ndryshuar kompani nuk janë të kënaqur, të tjerët që janë në krye të një kompani mund të jetë duke menduar për një rol të ri ose ristrukturim në mes të vitit.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën ky është muaji që ju lejon të shfrytëzoni shpejt mundësitë, do të ishte e përshtatshme të vendosni synime të reja tani, nëse marrëveshjet nuk janë nënshkruar tashmë pa humbur kohë. Në fakt, pjesa e parë e vitit 2024 do të jetë më e mirë se e dyta.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën punët në kontakt me njerëzit dhe profesionet e reja vlerësohen, ata që kanë një rol drejtues mund të përmirësojnë situatën e tyre. Nëse propozohen bashkëpunime të reja nuk keni pse të thoni jo. Ata që preferojnë vetminë janë të lirë të mendojnë si të duan, dhe të bëjn qfare të duan.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën nuk është koha për t’u dekurajuar, edhe nëse janari do të jetë një muaj padiskutim kompleks. Do të jetë mirë të përfitoni nga kjo periudhë për të bërë plane për fundin e pranverës, duke u kujdesur që të mos rrezikoni, të mos lini të sigurtën për të pasigurt, siç bënë disa vitin e kaluar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën Jupiteri në fillim të vitit 2024 është në aspekt të mirë, duke ofruar stabilitet. Projektet që filluan në mënyrë të pasigurt në vjeshtën e vitit të kaluar mund të rikuperohen. Dashuria është e pasigurt për çiftet, ndjenjat nuk janë aq shumë në diskutim, por ka probleme që derdhen në çift nga jashtë.