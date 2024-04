Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën do jetë ditë aktual ka sjellë ndryshime të rëndësishme që mund të ndikojnë edhe në sferën e dashurisë. Megjithatë, yjet mbeten të favorshëm dhe për beqarët e shenjës nuk përjashtohet mundësia e një takimi të rëndësishëm, i cili mund të çojë në një histori të re dashurie.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën po përjetoni një periudhë intensiteti emocional dhe së shpejti, Afërdita do të kthehet në anën tuaj. Do të jetë një javë reflektimi mbi kuptimin e vërtetë të tërheqjes dhe marrëdhënieve autentike. Është koha e përkryer për të eksploruar lidhje më të thella që shkojnë përtej asaj fizike.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën nëse jeni në kërkim të dashurisë, duhet të filloni të shikoni përreth me kujdes. Konfigurimi astral, me Hënën në treshe, premton lajme interesante. Kjo është një kohë e mirë për të bërë njohje të reja që mund të jenë befasuese.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ju pret një ditë, por edhe një javë romantike e rinovuar, me rikthime të mundshme. Afinitetet do të jenë veçanërisht të forta me ata që kanë lindur nën shenjat e Demit dhe Virgjëreshës. Është një periudhë ideale për të rizbuluar vlerën e lidhjeve të kaluara dhe ndoshta për të rindezur shkëndijat e vjetra.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën Afërdita premton momente lidhjeje intensive. Është një kohë vendimtare për të konsoliduar lidhjet sentimentale dhe për të ndërmarrë nisma të guximshme në dashuri.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën gjatë orëve të ardhshme mund ta gjeni veten që duhet të menaxhoni nervozizmin dhe agjitacionin, të cilat mund të shkaktojnë tensione në marrëdhëniet personale. Këshillohet që të merrni kohë për të reflektuar mbi emocionet tuaja dhe veprimet që duhet të bëni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën Afërdita pushon së qeni në opozitë duke filluar nga orët në vijim, duke shënuar fillimin e një periudhe më të qetë dhe të qartë për ndjenjat. Maji premton të jetë një muaj me qartësi më të madhe dhe mundësinë e zgjidhjes së çështjeve të pazgjidhura.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën ditë vendimtare për të adresuar dhe sqaruar çështjet e pazgjidhura në fushën e dashurisë. Inkurajimi është përdorimi i momentit për të diskutuar dhe zgjidhur çdo keqkuptim apo dyshim, duke forcuar kështu marrëdhëniet ekzistuese ose të ardhshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën shumë prej jush do të duhet të tregohen të kujdesshëm në marrëdhëniet me Binjakët dhe Virgjëreshën. Këshillohet që të shmangen diskutimet dhe polemikat që mund të komplikojnë më tej dinamikën ndërpersonale.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën duhet të vlerësoni me kujdes njerëzit me të cilët ndërveproni, veçanërisht nëse ka një interes të vërtetë dashurie. Është një kohë ideale për të investuar kohën tuaj në marrëdhënie që mund të jenë domethënëse, veçanërisht për dikë që është ndjerë vetëm për një kohë të gjatë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën pas një periudhe sfidash mund të jetë e vështirë të rinovosh besimin në ndjenja. Për ata që ndihen të dëshpëruar, mund të jetë një moment hezitimi për të provuar sërish veten në fushën e dashurisë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën entuziazmi dhe vendosmëria për të bërë gjithçka që është e mundur për t’u afruar me dikë shënon një fazë proaktive në kërkimin e dashurisë. Kjo është një kohë ideale që ju të tregoni natyrën tuaj romantike dhe ëndërrimtare.