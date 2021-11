‘Foltores’ së Sali Berishës tashmë i është bashkuar edhe vetë ish-deputeti i Partisë Konservatore Kujtim Gjuzi.

Gjuzi ka këshilluar Lulzim Bashën që të largohet me kohë të mirë nga drejtimi i PD-së, pasi nëse nuk e bën do të publikohet një video që do të shkatërrojë figurën e tij brenda familjes së PD-së.

I ftuar mbrëmë në një studio televizive, Kujtim Gjuzi tha: “Bashës duhet me i thënë: O djalë i mirë ik me kohë të mirë! Nëse nuk ikën është gati një video që i shkatërron familjen e PD-së. Më mirë të ikë vetë”.