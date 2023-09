Një shtetas 24- vjeçar nga Vau Dejësi është arrestuar pas një konflikti me punonjësit e policisë. Këta të fundit I kanë kërkuar 24- vjeçarit me inicialet K. K të lëvizë automjetin e parkuar në kundërshtim me rregullat. I riu nuk ka pranuar duke bërë që më pas të arrestohet nga efektivët e policisë. Në njoftimin zyrtar policia bën me dije se:

Oficerët e Policisë Gjyqësore kanë kryer veprimet procedurale dhe në vijim të tyre është kapur dhe është vënë në pranga shtetasi K. K., 24 vjeç, banues në Vaun e Dejës, pasi ka kundërshtuar me forcë punonjësit e Policisë, të cilët i kanë kërkuar të lëvizë automjetin e parkuar në kundërshtim me rregullat. Ndërkohë, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin H. Th., 49 vjeç, banues në fshatin Grudë e Re, Shkodër, pasi është konstatuar duke transportuar me automjet, një sasi drush për zjarr, të prerë në mënyrë të kundërligjshme.

Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.